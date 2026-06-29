Realiza UAZ experiencia de expresión corporal y bienestar integral

Zacatecas, Zac.- Con una invitación a reconectar con el cuerpo, las emociones y la naturaleza, la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) realizó la sesión “Danza, Movimiento y Terapia: Reconecta con los cinco elementos”, un encuentro que reunió a integrantes de la comunidad universitaria y público en general en una experiencia de expresión corporal y bienestar integral.

La actividad fue impartida por el grupo “In Xóchitl In Cuícatl, El Círculo de Danza y Cantos”, que guio a las y los participantes a través de dinámicas inspiradas en los cinco elementos —fuego, viento, tierra, agua y éter—, utilizando el movimiento consciente como una herramienta para fortalecer la conexión entre cuerpo, mente y espíritu.

Durante la sesión, las personas asistentes participaron en ejercicios de conciencia corporal, exploración del movimiento y expresión creativa, en un ambiente orientado al autoconocimiento, la convivencia y el desarrollo personal.

La iniciativa formó parte de las actividades de extensión y vinculación que impulsa la Unidad Académica de Artes de la UAZ, con el propósito de acercar a la comunidad experiencias que integren el arte con prácticas de bienestar físico y emocional.

Con este tipo de encuentros, la Licenciatura en Artes reafirma su compromiso de promover espacios donde la creación artística trascienda el ámbito académico y se convierta en una herramienta para el crecimiento humano, la salud integral y la construcción de comunidad.