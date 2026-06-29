Impulsan remesas productivas y programas de apoyo a migrantes

Fresnillo, Zac.- Desde las instalaciones del 53 Batallón de Infantería, en Fresnillo, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la conferencia semanal La Informativa, dedicada al tema “Orgullo Zacatecano: Migrantes”, en la que expuso que las y los paisanos representan una de las principales fortalezas para el desarrollo económico y social del estado.

El mandatario estatal anunció que en los próximos días se llevará a cabo una intensa jornada de trabajo por Estados Unidos para la realización de la séptima Expo Feria Agropecuaria para Zacatecanos Residentes en el Exterior, con sedes en Denver, Tulsa y Fort Worth, donde se pondrán a disposición programas de apoyo para la adquisición de tractores, implementos agrícolas, maquinaria especializada, sementales y equipo para fortalecer las unidades de producción en Zacatecas.

Acompañado por Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), mencionó que la estrategia de Remesa Productiva busca transformar el dinero que envían las y los migrantes en inversiones que generen empleo, fortalezcan la economía local y permitan que las familias mejoren su patrimonio mediante negocios, infraestructura agropecuaria o proyectos comerciales.

El Gobernador David Monreal señaló que quienes decidan regresar de Estados Unidos, ya sea de manera voluntaria o derivado de las políticas migratorias, encontrarán en Zacatecas un catálogo de apoyos para emprender negocios como carnicerías, ferreterías, llanteras, papelerías, talleres mecánicos o cualquier actividad productiva relacionada con los conocimientos y oficios adquiridos durante su estancia en el extranjero.

Destacó que existen subsidios de hasta 50 por ciento para diversos proyectos o ideas de negocio, así como esquemas de financiamiento y apoyos a fondo perdido, de acuerdo con las características de cada proyecto y de la capacidad de inversión de las y los solicitantes.

El Gobernador David Monreal aseguró que la confianza de los migrantes en Zacatecas ha permitido concretar inversiones históricas de hasta 120 millones de pesos en proyectos productivos, lo que, afirmó, ha contribuido al crecimiento económico que registra la entidad.

Por su parte, el Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, informó que, durante la presente administración, se han generado inversiones conjuntas superiores a 326 millones de pesos, en beneficio de más de 431 mil personas mediante el programa 2×1, las Expo Ferias Agropecuarias y los programas de fortalecimiento productivo.

Añadió que estas acciones han permitido apoyar más de 1 mil proyectos relacionados con el campo, además de impulsar decenas de negocios familiares en prácticamente todo el estado, lo que ha consolidado una política pública que integra plenamente a la comunidad migrante en el desarrollo de Zacatecas.

Tendencia positiva en la seguridad de Zacatecas

En materia de seguridad, el Gobernador David Monreal presentó los indicadores más recientes, los cuales, dijo, reflejan una tendencia positiva tanto en la incidencia delictiva como en la percepción ciudadana.

Destacó que Fresnillo continúa registrando una disminución sostenida en la percepción de inseguridad, al pasar de niveles cercanos al 97 por ciento durante los momentos más críticos de violencia a poco más del 70 por ciento, cifra que representa el mejor resultado para el municipio desde que comenzó a medirse este indicador.

El Gobernador David Monreal afirmó que esta mejoría es resultado de la estrategia permanente de coordinación entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado, Fiscalía General de la República, Policía Estatal y corporaciones municipales, que participan diariamente en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz.

Asimismo, informó que, durante el fin de semana, Zacatecas no registró homicidios dolosos, mientras que en el acumulado de junio la entidad se ubica en el lugar 24 nacional con cinco homicidios, muy por debajo de entidades como Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Estado de México.

En el acumulado anual y en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, agregó, Zacatecas permanece entre las entidades con menor incidencia de este delito, situación que confirma la consolidación de la estrategia de pacificación implementada en el estado.

Niveles de presas en el estado

Durante La Informativa de este lunes, el Gobernador David Monreal dio a conocer que las lluvias registradas durante las últimas semanas han favorecido una importante recuperación en los niveles de almacenamiento de las principales presas de Zacatecas, algo que alienta al sector agropecuario.

Explicó que el incremento en la captación de agua permitirá enfrentar en mejores condiciones el próximo ciclo agrícola, así como fortalecer la actividad ganadera y, también, brindar mayor certidumbre a miles de productores zacatecanos que dependen del temporal.

Mencionó que su administración mantiene un seguimiento permanente al comportamiento de las presas y de las precipitaciones, con el propósito de planear adecuadamente las acciones de apoyo al campo y aprovechar las condiciones favorables que se han presentado durante esta temporada de lluvias.

También recordó que, además de estas acciones, se continúa invirtiendo en infraestructura para impulsar el desarrollo de Fresnillo y la región, como el proyecto de construcción y rehabilitación de 100 canchas deportivas, un nuevo campo de beisbol y una alberca en El Mineral, obras que contribuirán al fortalecimiento del tejido social y al bienestar de las familias zacatecanas.