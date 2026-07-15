Conoce el Futuro del Comercio Internacional de México con la Revisión del TMEC

Por: Lic. Atala Sosa, Directora de los Programas de Negocios Internacionales UAG

El papel el Lic. En Comercio Internacional como agente de cambio

Con el resultado de la reciente revisión del TMEC (Tratado de Libre Comercio) entre los representantes de los EEUU, Canadá y México, se ha extendido la siguiente inquietud entre los empresarios y la sociedad interesada en el tema: “habrá incertidumbre en el entorno de negocios, que perjudicará la inversión extranjera en nuestro país”, con sus consecuencias, como la falta de creación de empleo y, aún peor, la pérdida de éstos.

De acuerdo con la última cifra oficial disponible, el comercio exterior de nuestro país representa el 67% de su producto interno bruto y Se estima que el comercio exterior sostiene alrededor de 14.6 millones de empleos en México, entre directos e indirectos, siendo la manufactura, la industria automotriz y el sector agroalimentario los principales generadores de empleo.

Por tal razón es necesario contar con profesionales que puedan continuar con el auge de esta actividad y enriquecerla con nuevas estrategias adaptadas al uso eficiente de la tecnología actual.

El Licenciado en Comercio Internacional egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, está preparado para hacer frente a los retos de este sector con las siguientes competencias:

1. Normatividad del comercio exterior: realiza trámites de importación y exportación de mercancías apegado a la normatividad vigente y con los criterios éticos y valores con los que sido formado, logrando la eficiencia en las operaciones comerciales internacionales, utilizando la tecnología diseñada para el efecto.

2. Logística y cadena de suministros: desarrolla la planeación logística, utilizando herramientas cuantitativas básicas para lograr el abastecimiento oportuno de los bienes terminados a los mercados y de los insumos, partes y componentes a las cadenas de suministro en los diferentes sectores de manufactura del país.

3. Comercialización internacional: promueve la oferta exportable de nuestro país, logrando el cierre de contratos que benefician a las partes involucradas en los intercambios de mercancías con diversos países, respetando la sustentablidad de las operaciones, buscando mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social.

4. Política comercial internacional: propone las normas e instrumentos mediante los cuales el país regula y promueve el comercio de bienes y servicios con otras naciones, impulsando el desarrollo económico y protegiendo sus intereses nacionales.

En el transcurso de sus estudios, el estudiante tiene varias opciones para lograr la internacionalización y obtener una visión global, ya que cuenta con varias alternativas, desde las clases espejo en materias que se imparten en otras universidades de diferentes países, el programa de intercambio internacional, materias con profesores extranjeros y los viajes de inmersión a otras regiones y países del mundo; aunado a las experiencias académicas y de especialización con las que cuenta a través de la alianza que se tiene con Arizona State University.

Con profesionales preparados se podrá hacer frente a las nuevas condiciones con Estados Unidos y aprovechar también las otras relaciones comerciales con las que contamos con otros 52 países del mundo para seguir creciendo en el comercio internacional.