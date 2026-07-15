Presentan roster de Mineros para la Temporada 2026

Zacatecas, Zac. Con el impulso al deporte profesional por parte del Gobernador David Monreal Ávila y bajo el lema «es tiempo de trascender», la Directiva de Mineros de Zacatecas presentó el roster de jugadores que competirán por el título de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

En un evento en donde las academias de básquetbol femeniles fueron las invitadas especiales, se informó que Tavario Miller, Joaquín Valinotti, Romeao Ferguson, José Reyes, Anyelo Cisneros, Lucas Doria, Isaac Hamilton, Bryan Rivera, Derrick Woods, Gabriel Mejía, Kayo Gonçalves y Marco Ramos serán los que vistan el jersey de los Mineros de Zacatecas.

Bryan Rivera y Romeao Ferguson, capitanes de Mineros para la Temporada 2026 coincidieron en que vuelven con la ilusión de representar a Zacatecas, recalcaron que dejarán cada gota de sudor y toda la energía en la duela para conseguir los objetivos y responder a la mejor afición del país.

El Coach de Mineros, Facundo Müller, enfatizó que este es un proyecto sólido en donde se le da continuidad al trabajo, muestra es que regresan 7 jugadores de la plantilla de la campaña anterior y llegan 5 jugadores que renovarán la entrega del equipo.

El Coach del equipo de los zacatecanos precisó que el primer objetivo del equipo es avanzar a los playoffs y estar en el grupo de los mejores de la LNBP, «será un equipo con más intensidad y energía, actualmente se preparan los jugadores para defender la camiseta, sabemos lo que es jugar en el Marcelino González, vamos por una gran temporada».

En su intervención el Presidente de Los Mineros, César González resaltó que hoy Zacatecas es el epicentro del básquetbol nacional, aquí la Selección Mexicana buscará su boleto al Mundial de Qatar 2027, pero también recalcó que es tiempo de que los Mineros trasciendan en la LNBP.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán, mandó un mensaje a los jugadores, «este estado los quiere», por esta razón invitó a la afición zacatecana para acudir al Gimnasio Marcelino González para alentar a los Mineros.

Copa Zacatecas

Los Mineros arrancarán su preparación de cara a la Temporada 2026 al buscar el título de la Copa Zacatecas, certamen que reúne a 4 de los mejores equipos del país: el campeón de la LNBP, Fuerza Regia, además de Abejas de León, Lobos de Puebla y por supuesto Los Mineros.

La Copa Zacatecas se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 de julio en el Gimnasio Marcelino González.

El viernes se disputarán las semifinales: a las 19 horas Fuerza Regia se mediráante Lobos de Pueblas y a las 21 horas Los Mineros recibirá a Abejas de León.

El sábado 18 de julio se peleará el tercer lugar, a las 6 de la tarde, entre los perdedores de las semifinales y a las 8 de la noche será el juego por el trofeo de la Copa Zacatecas entre los ganadores de las semifinales.