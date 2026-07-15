Hay en Zacatecas más de 10 mil viviendas en construcción de programas estatales y federales

Zacatecas, Zac.- Con la convicción de que todas las familias zacatecanas tienen derecho a un techo digno donde vivir, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que la administración impulsa el desarrollo de vivienda más importante que se haya visto en el estado, con más de 10 mil casas en construcción entre los distintos programas estatales y federales.

«Por primera vez se hace un desarrollo de vivienda increíble, para dar atención a toda nuestra gente», afirmó el mandatario estatal, quien subrayó que la meta responde a una necesidad de vivienda en todo el estado que se estima en alrededor de 80 mil hogares.

Explicó que se tienen varias vertientes del programa Vivienda del Bienestar, uno en que el Gobierno de Zacatecas apoya y subsidia el programa federal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con casas cuyo valor oscila entre los 540 mil y los 600 mil pesos.

Se tiene también la construcción de casi 5 mil viviendas del Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con valor comercial de entre 600 mil y 670 mil pesos.

En ambos casos, el Gobierno del Estado dona el terreno a las instituciones para que éstas trasladen el beneficio directamente al trabajador.

Precisó que, actualmente, Infonavit construye 416 viviendas en Fresnillo, 1 mil 824 en Guadalupe, 284 en Jerez, 232 en Ojocaliente y 1 mil 440 en Zacatecas, además de las obras en marcha en Jalpa, Río Grande, Juan Aldama y Miguel Auza, que en conjunto sumarán casi 6 mil casas más, con lo que el estado cerrará este año, o a principios del próximo, con más de 10 mil viviendas.

El Gobernador David Monreal Ávila recordó que ya arrancaron los programas de ampliación de vivienda —recámara, baño, sala y cocina—, con un valor comercial de 130 mil a 140 mil pesos por módulo, que se entregan llave en mano: cimientos, piso, azulejo, puertas, ventanas e instalación eléctrica, con un subsidio del 100 por ciento.

«Aquí no es un porcentaje, es el 100 por ciento; todo se lo estamos regalando», enfatizó.

A ello se suman los paquetes de materiales para autoconstrucción, que van desde el más modesto, de 2 mil 500 pesos en cemento, hasta paquetes de cemento, varilla y láminas de hasta 70 mil pesos, cuyo alcance se multiplica con la aportación de mano de obra del propio beneficiario.

Asimismo, en un recorrido de supervisión por el complejo de Casas del Bienestar del desarrollo Villas Universidad, donde verificó la calidad de los trabajos, el Gobernador David Monreal Ávila informó que está por entregarse una nueva etapa, con la aspiración de llegar a 100, de las cuales casi 50 ya están concluidas.

Agregó que a esta viviendas pueden acceder trabajadores de la administración estatal y migrantes zacatecanos.

El mandatario estatal afirmó que «de que va a haber progreso, va a haber progreso en Zacatecas, porque estoy empeñado en que lo más de la gente tenga un techo donde vivir».