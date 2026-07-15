Implementan Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) formalizaron la implementación del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del cual se podrá conocer, con precisión, la situación de la infancia y la adolescencia en el estado.

El sistema, que constituye una herramienta fundamental para el registro, sistematización y análisis de los datos que permitirán conocer con precisión la situación de este sector de la población, otorga la base técnica necesaria para la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas públicas con una visión clara y basada en evidencia.

Esta plataforma contiene, para su consulta, 218 indicadores agrupados en seis dominios que ofrecen información sobre el contexto demográfico, supervivencia, desarrollo, participación, protección e institucionalidad.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que este sistema permitirá avanzar en la visibilización de la niñez y la adolescencia; además, se podrá focalizar los recursos y las políticas públicas dirigidas a este sector.

A través de este sistema de información, el INEGI permitirá un mejor acercamiento a la realidad y determinar con mayor precisión hacia dónde enfocar el establecimiento de metas.

Ma. Tomasa Badillo e Ignacio García Dévora, directora regional y coordinador estatal del INEGI, respectivamente, destacaron la importancia del convenio de colaboración que se firmó, pues permitirá dotar de herramientas para la gestión de políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

En el evento protocolario, realizado en las instalaciones del Instituto, estuvieron presentes representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como María Elena Pérez Ortiz, coordinadora Estatal de Planeación y titular del Comité Estatal de Estadística.