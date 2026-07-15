Inician XXIX Jornadas Lopezvelardeanas con homenaje a Armando Adame

Zacatecas, Zac.- Con un diálogo en torno a la permanencia de la obra de Ramón López Velarde en la creación literaria actual y un reconocimiento a una de las figuras más importantes en la investigación de su legado, dieron inicio las actividades académicas de las XXIX Jornadas Lopezvelardeanas 2026, en la Petroteca del Antiguo Templo de San Agustín.

Bajo la organización y coordinación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, la jornada comenzó con la Mesa de Poesía: “Ramón López Velarde y la poesía contemporánea”, en la que participaron los escritores Pedro Derrant, Karen Salazar, Javier Acosta y ZoarRomán, bajo la moderación de Edgar A. G. Encina.

Durante el encuentro fueron abordadas las múltiples resonancias de la obra del poeta jerezano en la poesía contemporánea, así como la vigencia de su lenguaje, su sensibilidad y su influencia en las nuevas generaciones de creadores.

Posteriormente, se llevó a cabo la mesa de diálogo “Ramón López Velarde y San Luis Potosí. Homenaje a Armando Adame”, con la participación de Israel Ramírez, Sofía Ramírez y el propio Armando Adame, moderados por Zoar Román.

En este espacio se destacó la estrecha relación del poeta con San Luis Potosí y las aportaciones que esa etapa representó en su vida y en su producción literaria.

Como parte de la sesión, el Instituto Zacatecano de Cultura entregó un reconocimiento a Armando Adame por su destacada trayectoria y su invaluable labor en la investigación, difusión y preservación de la vida y obra de Ramón López Velarde en San Luis Potosí, contribución que ha fortalecido el conocimiento y la proyección del legado del bardo zacatecano.

Cabe mencionar que en esta jornada inaugural se contó con la presencia de los ganadores del Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2025 y 2026, Sofía Ramírez y Víctor Manuel Mendiola, respectivamente, así como escritores, poetas y académicos zacatecanos.