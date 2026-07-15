Proyectan construir nuevo gimnasio para equipo de básquetbol Mineros de Zacatecas

Zacatecas, Zac.– Con el propósito de impulsar el deportee ntre la población zacatecana, el Gobernador David Monreal Ávila realizó este miércoles un recorrido de supervisión por el Gimnasio del Bienestar y las canchasde futbol y voleibol, ubicados en la comunidad de El Orito, en la capital del estado.

Durante la visita, el mandatario destacó que también se proyecta la construcción de un nuevo gimnasio para el equipo de básquetbol Mineros de Zacatecas, con el objetivo de ofrecer a la afición un espacio moderno, funcional y de calidad.

“La gente disfruta apasionadamente de este deporte y estamos buscando el área donde quedará el nuevo gimnasio, con todas las comodidades, amenidades, estacionamiento, áreas de comida y espacios de recreación, incluso con juegos mecánicos”, expresó.

El Gobernador David Monreal dijo que uno de los ejes transversales para el desarrollo de las comunidades es el impulso y fortalecimiento del deporte mediante la creación de nueva infraestructura, como este gimnasio de alto rendimiento que se construye en la Unidad Deportiva Zacatecas, en El Orito.

Explicó que el inmueble brindará diversos servicios al público en general, entre ellos fisioterapia, un área de fortalecimiento físico, espacios de usos múltiples y cuarto de máquinas, lo que permitirá ofrecer instalaciones modernas y funcionales para las y los deportistas.

Se contará con caminadoras, área de spinning, sanitarios, regaderas, vestidores para mujeres y hombres, vapores, alberca, pantallas, sonido ambiental, detectores de humo y servicio de internet.

Además, el inmueble dispondrá de todos los servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y drenaje, así como de una cisterna que garantizará el suministro del vital líquido para toda la instalación.

De igual forma, estará equipado con aparatos para fortalecimiento físico, caminadoras, bicicletas estáticas y material para ejercicios aeróbicos, como bancos y balones medicinales.

Al interior del edificio también se integró un mural con fotografías de destacados deportistas y medallistas zacatecanos de diversas disciplinas, como un reconocimiento a su trayectoria y a la contribución que han hecho al deporte en el estado.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar estos espacios deportivos, al recordar que representan un patrimonio de las y los zacatecanos. “Son patrimonio de los zacatecanos; entre todos debemos cuidar estos lugares”, enfatizó.