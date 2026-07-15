Realizan búsqueda forense en zona serrana de Fresnillo

Fresnillo, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, realizó búsqueda forense generalizada en la zona serrana del municipio de Fresnillo.

En esta jornada de trabajo se prospectaron alrededor de 25 hectáreas, en las inmediaciones del Cerro del Cristo, perteneciente a la Comunidad de Las Piedras, para lo cual emplearon drones y binomio canino de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

La Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas encabezó dicha prospección, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, de la FGJEZ y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Participaron nueve representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, así como el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.