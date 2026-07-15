Pide Geovanna Bañuelos que se investigue muerte de mexicanos bajo custodia del ICE

La muerte de 17 mexicanas y mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) constituye una afrenta a México y es una tragedia que no puede ni debe reducirse a una estadística, aseveró la senadora Geovanna Bañuelos.

Al referirse al posicionamiento de la Comisión Permanente relativo a la muerte de los connacionales a manos o bajo custodia del ICE, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resaltó que cada caso significa un duelo irreparable para las familias que perdieron hijas e hijos o a un padre o una madre.

“Personas trabajadoras que durante años apoyaron con su esfuerzo al desarrollo de la economía de Estados Unidos y también de nuestro país. Ellos y ellas fueron privadas de un trato digno y del respeto más elemental de los derechos humanos”, mencionó la legisladora.

En este sentido, dijo, el Partido del Trabajo se suma al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a todas las acciones que el Estado mexicano emprenda en la defensa jurídica y diplomática de las y los migrantes mediante las denuncias ante la autoridad estadounidense.

“Reconocemos la firme conducción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quienes han colocado la protección de las y los mexicanos como una prioridad de la política exterior de nuestro país”.

En tribuna, Geovanna Bañuelos recordó que Zacatecas es uno de los estados con mayor tradición migrante en el país, con miles de familias zacatecanas que han construido su historia entre ambos lados de la frontera, separados por la necesidad de buscar mejores oportunidades, pero unidos por el trabajo, el esfuerzo y el amor por México y por sus familias.

Por lo que enfatizó, cada agresión contra una persona migrante lastima a comunidades enteras que conocen de cerca el sacrificio que implica dejar la tierra de origen para sostener a quienes permanecen en ella.

“Ninguna condición migratoria justifica la pérdida de una vida. El respeto a la dignidad humana no puede estar sujeta a un documento, una visa o un permiso de residencia”, enfatizó.

Por ello, Geovanna Bañuelos exigió que los homicidios de personas mexicanas bajo custodia o durante operativos del ICE sean investigados de manera imparcial, transparente y con plena rendición de cuentas, en concordancia con los principios universales de derechos humanos

“Las personas migrantes no son delincuentes. Son mujeres y hombres que sostienen economías, fortalecen comunidades y mantienen vivo el vínculo entre dos naciones”, apuntó.

Finalmente, la líder parlamentaria calificó como mezquina la posición del Partido Revolucionario Institucional de no acompañar el llamado institucional para poner en orden la relación bilateral de México con Estados Unidos.

“Estamos hablando de la violación de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en manos de autoridades estadounidenses. Estamos hablando que le arrebataron la vida a 17 paisanas y paisanos, y los del PRI no pierden oportunidad para sacar a flote su mezquindad política. No somos iguales”.