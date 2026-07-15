Invita Pepe Saldívar a Expo Agropecuaria Regional en lienzo Charro de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El Gobierno que encabeza David Monreal llevará a cabo la Expo Agropecuaria Regional Guadalupe en el lienzo Charro de este municipio los días 24 y 25 de julio, así lo anunció el Presidente Municipal, Pepe Saldívar.

Durante una supervisión para corroborar el buen funcionamiento de la nueva iluminación del recinto Charro, el alcalde aseguró que ya está todo listo para recibir a cientos de empresarios y productores agrícolas y ganaderos de la región.

«Ya estamos listos para este gran evento en apoyo al campo zacatecano y particularmente de Guadalupe, encabezado por el Gobernador David Monreal y por el Secretario del Campo del Estado de Zacatecas, Gerardo Luis Cervantes Viramontes»

«Amigas y amigos Productores de Guadalupe, los Esperamos este próximo viernes 24 y sábado 25 de julio en este gran recinto deportivo, donde por cierto próximamente tendremos la final del Congreso Estatal Charro», indicó».

Finalmente cabe señalar que la nueva iluminación del Lienzo Charro de Guadalupe, se encuentra funcionando al 100 por ciento, lo que garantiza seguridad y buenas condiciones para el evento regional.