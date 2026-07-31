Intensifican acciones de búsqueda de personas desaparecidas en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- En atención a solicitudes de colectivos de madres buscadoras, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, intensificó las jornadas de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizó una acción forense generalizada en el municipio de Fresnillo.

Estas acciones forman parte de las tareas conjuntas que lleva a cabo la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares de la FGJEZ y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Esta prospección forense generalizada se llevó a cabo con la finalidad de encontrar indicios para la localización de víctimas que se encuentran en calidad de desaparecidos.

En la realización de estas acciones de búsqueda participaron cuatro representantes de colectivos de familiares de personas reportadas como desaparecidas; además, se contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de Protección Civil y Bomberos Municipal de Fresnillo.