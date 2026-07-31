Concluye tercer bloque con la entrega de 39 concesiones de transporte público

Zacatecas, Zac.- Con la entrega de concesiones a 39 nuevos permisionarios del transporte público, el Gobernador David Monreal Ávila refrendó el respaldo institucional de la administración estatal al gremio transportista de la entidad.

La entrega corresponde al tercer bloque del proceso de otorgamiento de concesiones, que se realizó una vez concluidas las diferentes etapas que establece la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Transporte Público, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

El Gobernador David Monreal Ávila adelantó que sostendrá reuniones de trabajo con los nuevos concesionarios para atender las inquietudes planteadas por el sector.

También ofreció al gremio transportista acompañamiento permanente, «cuenten no sólo con mi apoyo, mi respaldo, mi cariño, sino con todo el respaldo institucional para su trabajo».

En el acto estuvo presente el Subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, quien encabezó las etapas técnicas y administrativas del proceso de otorgamiento, desde la emisión de la convocatoria hasta la validación de los expedientes de los aspirantes.

El otorgamiento de concesiones forma parte de las acciones de ordenamiento del transporte público que impulsa el Gobierno de Zacatecas en el marco del Año del Progreso 2026, con el objetivo de dar certeza jurídica a los prestadores del servicio y mejorar la movilidad de las y los zacatecanos.