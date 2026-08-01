Fortalece gobierno de Pepe Saldívar a las infancias guadalupenses

Zacatecas, Zac.- Con la participación de más de 200 niñas y niños, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Cursos de Verano efectuados en los Centros de Bienestar de la Colonia Toma de Zacatecas y de la Comunidad de Tacoaleche que realiza la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Durante dos semanas, los infantes que formaron parte de estos cursos de verano participaron en actividades lúdicas y recreativas, resaltando la práctica de deportes, manualidades, dibujo, juegos de mesa, talleres con legos, entre muchas más.

Luis Guillermo Flores Chávez, Subsecretario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, mencionó que estas acciones forman parte de las políticas públicas encaminadas a la construcción de paz que se implementan desde el Ayuntamiento de Guadalupe que encabeza el Presidente Pepe Saldívar.

El funcionario enfatizó que «el objetivo de estos cursos de verano es hacer comunidad y que los niños aprendan a convivir entre ellos, a respetarse y a construir la paz».

Asimismo, Flores Chávez agradeció a los padres y madres de familia por la confianza entregada al personal de la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia al indicar que «son tres años consecutivos que realizamos estos cursos de verano y la respuesta siempre ha sido muy favorable», indicó.

Por su parte, Javier Huerta Hernández, Secretario Particular del Ayuntamiento de Guadalupe y quien asistió a estas ceremonias de clausura en representación del Alcalde Pepe Saldívar, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal hacia con las infancias guadalupenses, afirmando que las y los niños son el presente y el futuro de México.

«Nuestro compromiso es contribuir en el desarrollo de sus habilidades de comunicación y de convivencia para que a través de las infancias se transforme la conciencia de prevención y construcción de paz», concluyó.