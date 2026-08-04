Casi lista primera etapa de Casa Cuna Semillitas

Guadalupe, Zac.- Como parte del compromiso de fortalecer la atención y protección de la niñez, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, informó que la construcción de la nueva Casa Cuna “Semillitas” registra un 99 por ciento de avance físico en su primera etapa.

La nueva Casa Cuna “Semillitas”, impulsada por la gestión de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, fortalecerá la infraestructura de asistencia social en el estado, al ofrecer instalaciones dignas que favorezcan el desarrollo, bienestar y cuidado de las niñas y niños bajo resguardo institucional.

Anunció que la segunda etapa de construcción del proyecto ha iniciado y presenta un avance cercano al 10 por ciento.

La conclusión de la primera etapa representa un paso importante para consolidar un espacio moderno, seguro y funcional, diseñado para brindar atención integral a niñas y niños que requieren protección y cuidados especializados.

Con estas acciones, en este Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas refrenda el compromiso de impulsar obras con sentido social que contribuyan a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y a construir un estado más humano, incluyente y solidario.