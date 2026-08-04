Impulsa Gobierno de Pepe Saldívar Semana Mundial de Lactancia Materna

Zacatecas, Zac.- Con el lema “Amor que nutre, salud que transforma”, el Gobierno de Guadalupe que encabeza Pepe Saldívar, dio inicio a las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las cuales se desarrollarán del 3 al 7 de agosto, con el propósito de fortalecer y promover la lactancia materna como una práctica fundamental para la salud y el sano desarrollo de las niñas y los niños.

El corte de listón de inauguración fue encabezado por la Síndica Municipal, Analí Infante, por el Carlos Marcos Hernández Magallanes, Coordinador Estatal del IMSS Bienestar, así como por Regidoras y Regidores.

Asimismo, la directora del DIF Guadalupe, Estrella Martínez Alonso, llevó a cabo la declaratoria inaugural, quien destacó la reciente inauguración de la primera sala de lactancia en el municipio, iniciativa en favor de la maternidad segura y disponible tanto para trabajadoras como para la ciudadanía en general.

“La lactancia materna representa uno de los pilares más importantes para el crecimiento saludable de la niñez, ya que aporta los nutrientes necesarios para fortalecer el desarrollo físico y emocional, además de fortalecer vínculo entre madre e hijo”, indicó.

Por su parte, Pepe Saldívar indicó que con iniciativas como esta, su administración continúa impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar integral de las familias, colocando a la salud preventiva y al desarrollo de la niñez, como una prioridad para construir un Guadalupe más saludable, incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos.

Cabe señalar que posterior al acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido guiado por la exposición fotográfica “Historias que nutren”, integrada por imágenes que reflejan experiencias y testimonios sobre la importancia de la lactancia materna.