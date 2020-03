Bajan gasolinas por la caída de precio del petróleo: Murillo

Zacatecas, Zac.-El presidente del Consejo Directivo de Gasolineros Asociados de Zacatecas, Cecilio Murillo Murillo declaró que la baja en el precio de la gasolina que sorpresivamente se tuvo en esta semana, obedece a la caída de los precios internacionales del petróleo establecidos conforme a las reglas de operación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP), integrada por catorce países, los cualesproducen poco más del 43% del petróleo crudo a nivel mundial.

Explicó que los países que integran la OPEP tuvieron una reunión en la que no lograron ponerse de acuerdo con Rusia para disminuir la producciónpor la crisis sanitaria que el mundo vive por el coronavirus covid-19 que ha ocasionado una disminución del consumo de combustible, y al aumentar la producción del hidrocarburo , dio como resultado un desplome en los precios del petróleo , incluida la mezcla mexicana en los últimos días, provocando un coso final en la gasolina.

En entrevista radiofónica con el comunicado Francisco Elizondo, recordó que el precio de la mezcla mexicana de petróleo no había tenido estos precios desde el 2002, es decir en los últimos 18 años, “este es uno de los peores precios que ha tenido la mezcla, seguramente se va a comportar con estos precios los próximos días , y muy seguramente vamos a tener este precio en el combustible los próximos dos meses”.

Conforme se vaya superando la pandemia, expresó que habrá un aumento de la demanda del consumo y paulatinamente incrementará el precio, informó Murillo Murillo

Respecto a si la disminución del precio de la gasolina, derivará en pérdidas para los empresarios de este sexto, expresó que con la estructura de precios que ellos manejan, también es muy importante el tipo de cambio, el precio de la mezcla y el pago de impuestos.

“Al día de hoy, no tiene ninguno de los tres impuestos federales, estatales y el costo del impuesto por combustible fósil, no está de cierta manera apoyado por el gobierno federal, al día de hoy no hay ningún subsidio, entonces si se le pusieran un subsidio adicional; todavía tendríamos combustible más barato”.

Asegurando que la baja de precios en las gasolinas es por factores externos, no necesariamente por cuestiones internas de nuestro país.

Señaló que si en algunas estaciones de abastecimiento es menor el precio rondando entre los 16 o 17 pesos se debe considerar también la comercialización, ya que, algunos importadores de combustible compraron lotes a cierto precio y no los han podido desplazar a menor precio, ni a la misma velocidad, por lo que no todas las estaciones de servicio tienen los mismos precios. PEMEX, dijo , fue de los primeros proveedores que trataron de bajar el costo del combustible, pero existen diferencias entre uno y otro proveedor.

El líder de los gasolineros en Zacatecas para concluir adelantó que seguramente, en los próximos días se va a regularizar y algunas o la gran mayoría de las instituciones tendrán los mismos precios en la venta de la gasolina.