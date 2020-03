Se pronuncia Luis “El Oso” Medina contra la reelección

Zacatecas, Zac.-Luis Medina Lizalde, expresidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de la aprobación en la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular del proyecto de decreto que establece reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de Partidos Políticos, afirmó que con esta reforma “ creo que se trata de ponerle reglas a algo que ya está en la constitución. La reelección existe pero lo que se aprueba son nuevas reglas” apuntó.

Esta reforma también permitirá la elección consecutiva e inmediata en dos periodos consecutivos para senadores y cuatro para diputados, por lo que los actuales legisladores podrían permanecer en el cargo hasta 2030. Además de que no será obligatorio dejar el cargo para hacer precampaña y campaña.

Sin embargo, para el expresidente de Morena, es “poner reglas, que sí son necesarias, ya que estaba demasiado suelto. Mi convicción personal es en contra la reelección. El objetivo de MORENA debe ser combatir la reelección, que no ha dado ningunode los frutos que se hablaba. Entonces yo tengo muy clara mi visión al respecto que es que la reelección no ha sido benéfica para ningún país, en ninguna de las modalidades que se ha aprobado, pero esto es una disposición que impulsó el expresidente (Enrique) Peña Nieto y se plasmó en la Constitución en el año 2014”recoró.

Manifestó además que La reelección no ha sido promovida por MORENA, “simplemente le están poniendo reglas a algo que estaba demasiado laxo pero mi ambición es que MORENA debe de luchar en contra de ella o eliminarla”.

Destacó que entre los principales aportes de esta reforma para los diputados que aspiren a la reelección, es lo referente a “una evaluación social de su desempeño antes de ser repostulados. Todavía no lo leo a detalle, no tengo la reforma completa, pero además, está en primera fase, tiene que ir al senado” señaló Medina Lizalde

Respecto a si considera como “ mala leche que la discusión se hiciera o estuviera en medio de la epidemia por el coronavirus” en entrevista radiofónica con el comunicador Francisco Elizondo comentó “ había una sesión ordinaria aprobada. Yo pienso que la posición de los partidos es diferente respecto a las medidas en concreto. Hasta ahora, lo que yo entiendo es que las grandes aglomeraciones, son una cosa y las funciones eventuales y con las debidas precauciones de las actividades parlamentarias, son otras, sólo que los partidos consideran que se debería de suspender ya la actividad legislativa. Yo creo que MORENA que son la mayoría a mí no me mete ruido eso, es el ejercicio normal. Lo que sí me mete ruido es la reelección”.

En otro tema, sobre si el presidente del República Andrés Manuel López Obrador se ha “colgado” la disminución en el precio de los combustibles expresó “No, es el primero que reconoce las consecuencias de que bajó el precio en el plano internacional, porque antes bajó el petróleo, sin que bajara la gasolina. Eso sucedió con Peña Nieto y con Felipe Calderón y la gasolina no bajaba, sino que seguía subiendo. Ahora sí, repercute en México, la caída del precio de los combustibles, no se aumentan impuestos y se deja tal como se heredó de la pasada administración los precios libres, por eso, algunos gasolineros no han bajado la gasolina, ya que es una manifestación del libre mercado, mientras que otros sí, pero ha sido decisión de cada planta gasolinera bajar o no bajar, y claro que la población ya lo sabe. Pero además el propio Presidente explicó la consecuencia de la caída de precio en el panorama mundial. Por otro lado, a estas alturas en conexión con lo que sucede en el mundo ya todo mundo lo va a ver descontado”.

No obstante el titular del ejecutivo federal durante su conferencia mañanera este día dijo que “la decisión de bajar el precio de las gasolinas es para apoyar la economía en esta etapa de afectación por el coronavirus y descartamos reducir impuestos a empresas pero tampoco habrá ningún nuevo impuesto”.

A lo que cual, el expresidente de MORENA en Zacatecas finalmente dijo “evidentemente que está hablando de la utilización de la herramienta fiscal porque él pudo haber incrementado impuestos para evitar que se bajara el precio de la gasolina, como sucedía. Yo que entiendo es que está aludiendo a la política fiscal, no lo escuché, pero él único medio que tiene el gobierno para impactar es a través de las tarifas fiscales”..