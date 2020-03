Comerciantes del Centro Histórico se manifiestan en Plaza de Armas; piden apoyo a Tello

Zacatecas, Zac.Este día, integrantes del grupo Comerciantes Unidos del Centro Histórico se manifestaron en Plaza de Armas con la finalidad de pedir apoyo al Gobernador del estado,Alejandro Tello Cristerna por el desplome de sus ventas; para algunos hasta del 100% , luego de la implementación de los controles sanitarios en materia de salubridad local por la pandemia generada por el COVID-19.



María de Lourdes Velasco, integrante del movimiento, al respecto comentó que, “estamos solicitando apoyo para rentas, para empleados, que se nos condonen pagos de luz,teléfono, agua y un apoyo económico para no hacer un despido masivo de nuestros empleados. También estamos abogando por ellos. Aquí no hay líderes todos somos líderes de nuestro negocio, no venimos de ningún partido político tampoco. Se hizo un llamado y ahorita ya llevamos alrededor de 680 firmas reales, para ser escuchados por un funcionario del gobierno del estado”.

Comentó también que el lunes pasado, presentaron un escrito dirigido al Gobernador del estado,

“ se nos dijo que iba a haber una respuesta en una semana,pero ya casi se nos está pidiendo; no lo han hecho oficial,que se cierren los negocios, entonces, antes de, queremos que se nos poyen porque las deudas corren, la renta sigue, de los empleados hay que pagar el IMSS, hay que pagar todo yya no tenemos dinero porque ya no tenemos venta, ya no hay gente en la calle”.

En el caso particular de María de Lourdes Velasco, dedicada a la venta de joyería, dijo que sus ventas bajaron al 100%, agregó que la mayoría de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad no han vendido, algunos, solo 60 pesos en una semana, ante lo cual, consideró que esta situación es apremiante, por lo que consideran justo el apoyo que se les pueda otorgar.

“Nadie está violento, todos venimos de una manera pacífica,porque todos trabajamos, todos sabemos cómo ganarnos el pan nuestro de cada día. No estamos pidiendo ninguna injusticia, estamos pidiendo justicia para seguir trabajando y para no hacer despidos masivos de empleados” concluyó María de Lourdes Velasco.