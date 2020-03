Denuncian médicos del IMSS falta de material y protocolos ante contingencia por Covid-19

Zacatecas, Zac.-Esta mañana personal médico del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció públicamente el incumplimiento de acuerdos así como la falta de material y protocolos para atender la contingencia por el Coronavirus (Covid-19.

Los incumplimientos son: “el pasado 23 de marzo, hicimos un compromiso con el doctor Push en dónde uno de los compromisos era suspender las cirugías programadas, no porque no queramos, sino por el riesgo que existe de contaminación del virus a los pacientes que se van a operar. Punto número dos: quedamos suspender la consulta externa”.

Sin embargo, agregaron “la consulta sigue, ahora si esto va a ser así, que abran todo, Zoé Robledo (Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social) dice que no pasa nada,pues que venga toda la gente así de fácil. Nosotros estamos aquí para trabajar, para cumplir con nuestro trabajo ydefender a nuestros pacientes”

Los manifestantes expusieron también que en el IMSS es imposible cumplir con la observancia obligatoria de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, en los términos que ordena la autoridad federal en materia de salud.

Indicaron que en el IMSS “no hay sana distancia, nosotros estamos confinados en un cubículo, que no es más de 3 x 5 (metros), ahí estamos hasta 10 ó12 médicos, nos dan un cubre bocas que el fabricante dice que la partícula que no permite pasar es de 0.3 nanómetros esta es la capacidad que tiene esté cubre boca de protección. El virus no sé si es 10 o 20 veces más pequeño que 0.3 nanómetros, o sea, no sirve de nada”.

No obstante esta situación, los manifestantes, dieron que no se niegan a trabajar, pues señalaron ”si todo está normal, que digan que no hay peligro, que no hay ningún riesgo, porque quieren que trabajemos normal, solo que nos aseguren que todo está normal y trabajamos; como dice el doctor Rosales”.