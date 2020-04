Irresponsable, desatención del gobierno federal a los CENDIS de todo el país: Femat

Zacatecas, Zac.-En su calidad de secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el petista Alfredo Femat Bañuelos calificó de “irresponsable” la desatención que los titulares de las secretarias de Educación y Hacienda del país han tenido respecto a los CENDIS de todo México.

Dijo que le parece poco profesional por parte de los funcionarios federales el hecho de que a tres meses de haber arrancado el año aún no hayan liberado el recurso que los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) requieren para realizar el pago a sus más de 3 mil 700 trabajadores correspondiente a este 2020.

Recordó que la indicación del presidente de la República había sido de total apoyo a este tan importante modelo de educación inicial.

“No es posible que estos secretarios no entiendan que en esta Cuarta Transformación tenemos que ser más sensibles. Además, me extraña que no estén enterados de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene este tema, el de regularizar los CENDIS, como parte de sus 100 compromisos de gobierno”, subrayó el legislador por el estado de Zacatecas.

En ese sentido, dijo que los derechos no se negocian, como el derecho laboral al salario. Llamó al presidente de la República ha poner orden para dar atención en lo inmediato a este tema.

Agregó que no sólo se trata de 3 mil 700 trabajadores sino de 3 mil 700 familias mexicanas de Estados como: Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sonora, Querétaro y Zacatecas.