Por la salud de los ciudadanos asumiré el costo que se deba: Julio César Chávez

Zacatecas, Zac.- Ante la contingencia generada por la pandemia del Covid-19, el Alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, confirmó que emitió una circular sobre las multas que se aplicarán conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio y para explicarlas, se reunió con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos y con Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Puntualizó que el encuentro fue sobre todo, para tratar la reglamentación del tema de sanidad estipulado en tres de los artículos, donde están contenidas las diferentes responsabilidades de todos los habitantes de esa demarcación, especialmente en la Ley Orgánica en su artículo 80 fracciones 1, 3 y 24 “yo tengo que asumir el costo que se deba, porque hoy estamos cuidando la vida de las personas” indició.

El presidente de Guadalupe, en entrevista radiofónica con el comunicador Francisco Elizondo, señaló que las multas están justificadas pues serán aplicadas conforme a lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno así como en la Ley de Ingresos. Estos reglamentos municipales, dijo que contemplan sanciones por escandalizar o tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, así como por realizar fiestas en domicilios particulares, pues se necesita solicitar un permiso, por el tema de los decibeles, por el respeto a la tranquilidad de los vecinos, sin embargo, los permisos fueron suspendidos desde la semana pasada, indicó.

Ante las medidas contempladas Chávez Padilla, expresó que espera que la ciudadanía reflexione, “creo que hay más conciencia, debo decirte que el día de ayer, disminuyeron los reportes y eso es bueno, porque por eso, tomamos esta decisión. “Incrementó 531% los reportes en relación al orden público, ni en vacaciones teníamos esa cantidad de reportes” señaló.

Refirió también que “hoy el dinero no es lo importante, ya lo vimos China potencia mundial, Estados Unidos, potencia mundial y el dinero no fue suficiente, no hay país, ni dinero que pueda con esto que se extiende rápidamente si no se controla y que implica no solamente camas de hospital, implica ventiladores y no solamente eso, implica las personas técnica y científicamente capacitadas para instalar, dar mantenimiento y terapia respiratoria a quienes caigan en la necesidad de la instalación de este ventilador no es sencillo”.

Por lo anterior, invitó a la población a quedarse en casa, actuar con disciplina y con orden para disminuir el número de contagios por el Covid-19 “se puede combatir y podemos ser el país que haga la diferencia” concluyó Chávez Padilla.