Comerciantes de Trancoso cierran vialidades; exigen apoyos anunciados o que se les deje trabajar

Zacatecas, Zac.- Comerciantes informales del municipio de Trancoso, se manifestaron por segunda ocasión con un bloqueo en la carretera 45 y otras vialidades aledañas a Bonito Pueblo en Guadalupe, para exigir se les permita trabajar o se les entreguen los apoyos económicos anunciados por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, para no agravar situación por pandemia de Coronavirus (Covid-19), los cuales anunció para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como al comercio informal.

Por su parte, autoridades de la Dirección de Policía de Seguridad Vial del Gobierno de Zacatecas acudieron al lugar para disuadir a los inconformes, sin embargo, los comerciante se negaron a desbloquear la carretera y otros puntos que también tomaron, hasta que acudiera a dialogar con ellos, el mandatario estatal o el secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila.

Una vendedora de nopales y pipián expresó que, “tenemos 4 semanas que no nos dan solución, no nos dejan trabajar, en Guadalupe nos tiran la mercancía, qué hace uno, qué quieren, que se ponga uno a robar? por eso todos queremos una solución. El gobierno tiene que darle solución porque ya tienen el dinero, ya tienen la pauta para que nos den el apoyo y no lo dan, entonces qué es lo que quieren? qué todos nuestros hijos se mueran de hambre; no es justo, queremos la solución pronta”.

“Que nos dejen trabajar o nos den una solución, que no nos traigan de aquí para allá porque ya tenemos mucho tiempo y nomás nos dicen que mañana y luego que pasado y luego que no, que venga otro día y nada más nos dan atole con el dedo, no es posible; tenemos que comer, tenemos que sacar a nuestros hijos adelante y pues no les podemos dar nada porque no nos dejan trabajar”, agregaron los manifestantes.

El asistente del subsecretario de concertación y atención ciudadana Erick Muñoz, preguntó a los manifestantes sus demandas con la finalidad de restablecer la circulación, empero, los comerciantes informales le expresaron que tenían conocimiento de sus peticiones, el funcionario, por su parte les recordó que ya se les hizo una propuesta, la cual no aceptaron y que por parte de los comerciantes no tenían ninguna contra propuesta.

“Nada, tú dijiste que si lo tomábamos o lo dejamos (…) la contrapropuesta de los comerciantes informales es que reciba cada comerciante 4 mil 800 pesos por persona y la lista ya le fue entregada al Roberto Luévano, (Secretario de Desarrollo Social), él les dijo a los comerciantes que iba a hablar con el subsecretario (…); respeta el listado, se lo quieren clavar compañeros, te entregamos un listado, respétalo, porque ese fue el acuerdo con Luévano dijo que iba hablar contigo, si no lo ha hecho es porque unos y otros se están echando la bolita” expresaron los manifestantes.