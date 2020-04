Continuarán utilizando túneles sanitizantes en Guadalupe: Chávez

Zacatecas, Zac.- Luego de que la Secretaría de Salud del gobierno federal no recomendó el uso de túneles y arcos sanitizantes hasta ser evaluada científicamente su efectividad de realizar una desinfección del virus causante de COVID-19, el alcalde Julio César Chávez Padilla dijo que continuará instalando los 5 túneles en los principales accesos de los tianguis de esta demarcación, adquiridos por el Ayuntamiento de Guadalupe.

Añadió que la utilización de la fórmula desinfectante esta avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de que también atiende las adecuaciones propuestas por el gobierno de México.

Expresó que se les recomendó retirar el plástico que se tenía en los accesos de los mismos, lo cual ya se hizo por que continuara utilizando esta tecnología en los tianguis de su demarcación.

Refirió que no se tomó adecuadamente lo que expresó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, porque únicamente se consideró la generalidad de los túneles instalados en el país y no se fijó en las particularidades de cada uno.

“Hace ocho días insistía porque veíamos venir esto, aquí les dimos a conocer la publicación del documento de la Cofepris, esto significa que cuando cuentas con este documento es para uso humano y no genera ningún daño para la salud, no genera cáncer, que es en lo más se debe de poner atención en otras fórmulas, es biodegradable como ya se dijo, inocuo pues es una fórmula que no tiene ninguna repercusión para el ser humano. Esta es la fórmula utilizada en Guadalupe no podemos hablar por las demás fórmulas” puntualizó Chávez Padilla, para darle la tranquilidad y certeza a la ciudadanía.

Aunado al aval de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud federal, también dijo que la formula sanitizante cuenta con el sello del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) y no solamente es un producto avalado en México también cuenta con patente en 120 países más.

Recordó también que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los túneles no son sustitutos de las medidas preventivas como el lavado de manos, cuidar la sana distancia , quedarse en casa sobre todo si no se van a realizar actividades esenciales, pues esto solo es un complemento de las medidas preventivas.