En Zacatecas, hombre de 57 años gana la batalla contra el covid-19

Zacatecas, Zac.Después de 37 días de hospitalización a causa de COVID-19, ayer lunes un hombre de 57 años fue dado de alta en el Hospital Regional de Zona No.1, "Dr. Emilio Varela Luján", del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas.

El paciente fue hospitalizado a finales de marzo en un estado crítico debido a un cuadro infeccioso avanzado y presentar cefalea, malestar general, fiebre y tos, por lo que se le hizo la prueba para detectar COVID-19 y dio positivo, informó la titular de la Representación en el estado, Sandra Durán Vázquez.

Explicó que el paciente reaccionó positivamente al trabajo desempeñado por el equipo multidisciplinario de salud.

“El paciente estuvo intubado 15 días, pero gracias a la intervención de un equipo de especialistas integrado por neumólogos, nefrólogos, internistas, personal de enfermería y residentes, evolucionó favorablemente y en buenas condiciones generales que permitieron su egreso”, expresó Mariana Fragoso Mejía, neumóloga adscrita al área COVID del HGZ No.1.

Agregó que “el trabajo en equipo es crucial porque se requiere la aportación de diversas áreas para que el paciente crítico salga adelante. Es un gran logro del Instituto en el estado de Zacatecas, y representa una esperanza para los pacientes con coronavirus que seguimos atendiendo”.

Mariana Fragoso hizo un llamado a la población para mantener el aislamiento social y quedarse en casa, ya que gracias a ello se reducen los riesgos de contagio de coronavirus.

Subrayó los riesgos y complicaciones que llegan a presentar los pacientes con COVID-19 hospitalizados, por lo que instó a la población a redoblar las medidas de protección.

En tanto, la esposa del paciente egresado manifestó sentir una “gran emoción” y reconoció el trabajo exitoso del personal de salud del IMSS que hizo posible la recuperación de su familiar.

“Día a día no lo dejaron, estuvieron buscando la manera de sacarlo de ese estado crítico. No tengo palabras para decir: muchas gracias porque me lo devuelven con vida”, expresó la esposa.

Los cuidados integrales que se le brindaron al derechohabiente permitieron su estabilidad durante más de una semana, lo que permitió su egreso.

Al abandonar el HGZ No.1 el hombre de 57 años expresó su gratitud al personal médico y al Instituto por haberle salvado la vida.