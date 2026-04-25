Invita colectivo de Niñas Ingenieras a sumarse a colecta con causa

Zacatecas, Zac.- En una entrevista reciente, el colectivo “Niñas Ingenieras” de la Unidad Académica de Ingeniería I (UAI-I) del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad autónoma de Zacatecas (UAZ) de la Universidad autónoma de Zacatecas (UAZ), lanzó una iniciativa social con motivo del Día del Niño, bajo el lema “Regala hoy, transforma su mañana”.

Con esta acción, las estudiantes buscan extender su labor de divulgación científica hacia el compromiso social, apoyando directamente a niños en situación de vulnerabilidad y a menores que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

En este contexto, el colectivo invita a la comunidad universitaria y al público en general a donar artículos de higiene personal, cobijas, ropa, juguetes, alimentos enlatados y tapas de botellas, en beneficio de la Casa Cuna y de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Para facilitar la recepción de los donativos, se han habilitado diversos puntos estratégicos dentro del Campus de Ingeniería I, disponibles en el Edificio E-12 de la UAIE, el Edificio E-13 de Ingeniería de Software y Computación, así como en el CASE – Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles.

Las futuras ingenieras de la Universidad Autónoma de Zacatecas reafirman su liderazgo no solo en el ámbito académico, sino también como agentes de cambio social en beneficio de los sectores menos favorecidos de la entidad.

Asimismo, señalaron que sus puertas siguen abiertas para nuevas integrantes interesadas en sumarse a la divulgación científica. De igual manera, quienes deseen recibir sus talleres y pláticas pueden contactarlas a través de sus redes sociales como Niñas Ingenieras Zacatecas, o bien por los teléfonos 498 1014667 y 492 1172233.