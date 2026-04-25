Avanza programa de reforestación en Guadalupe impulsado por Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- El programa de reforestación anunciado por parte del Presidente Pepe Saldívar, continúa avanzando en diversos puntos de Guadalupe, tales como el fraccionamiento Mina Azul, la Unidad Académica Preparatoria XII de la UAZ, así como la Avenida García Salinas, esto con la finalidad de mejorar la calidad del aire, la imagen urbana y el medio ambiente del municipio.

A esta iniciativa se suma Grupo Modelo, empresa que también realiza un programa de arborización en todo el Estado y que trabaja coordinadamente con Guadalupe para llevar más especies endémicas a diversos puntos de la ciudad.

“Tuvimos la oportunidad de estar en Mina Azul reforestando y platicando con las y los vecinos. Lograr estos cambios solo es posible cuando hacemos equipo. Gracias a las direcciones, secretarías y al Grupo Modelo por ponerse la camiseta por el medio ambiente”, manifestó la Presidenta honorífica del DIF Guadalupe, Paulina Hernández.

Asimismo, sobre la glorieta de la avenida García Salinas, continuaron con la reforestación del área, donde la Directora del DIF Municipal, Estrella Martínez, indicó que a solicitud directa que vecinas y vecinos de la zona le hicieran al Presidente Pepe Saldívar, se incluyó como parte de la arborización, especies jacarandas.

Por su parte, Jorge Rodarte, representante de Grupo Modelo invitó a las y los comerciantes así como habitantes que conviven sobre la avenida García Salinas, a que adoptaran un arbolito para cuidarlo y ser parte de su desarrollo y crecimiento.

“Habrán de adoptar ellos jacarandas aquí en la glorieta, pero también vamos a arborizar y complementar la vegetación para cuidado del medio ambiente con lavanda, romero y bugambilia”, indicó el empresario.

La primera vecina de la Avenida García Salinas en adoptar un arbolito, fue la señora María Patrocinio, quien aprobó este tipo de acciones… “Es magnífico lo que están haciendo porque sí nos hacen falta áreas verdes”, comentó.

Finalmente cabe señalar que en este programa de reforestación de camellones y áreas de uso común, participan ciudadanas, ciudadanos, regidoras, regidores, así como personal del Ayuntamiento.