Nuestra gente, nuestra razón de ser: Geovanna Bañuelos

“Necesitamos recordar porque hacemos política. En el Partido del Trabajo, llevamos más de 30 años haciendo política donde nuestro compromiso es con la ciudadanía. Llevamos 30 años de lucha social, de lucha popular con la finalidad de ser factor de cambio a través de la línea de masas, lo que quiere decir que nuestro movimiento es colectivo, con propuestas sociales. En este sentido, la gente, nuestra gente es nuestra razón de ser”, sostuvo la senadora Geovanna Bañuelos al participar en el evento denominado ‘Ética Política y Prácticas Democráticas’.

Ante más de mil simpatizantes y militantes de los municipios de Fresnillo, Juan Aldama, Cañitas de Felipe Pescador, Río Grande y Sombrerete, la legisladora por Zacatecas, recordó que el Partido del Trabajo es el fundador de la Cuarta Transformación, además de haber apoyado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de 25 años.

De igual forma, sostuvo que cuando asumió la Presidencia de la República se hizo realidad el principal compromiso del movimiento encabezado por el PT: “por el bien de todos, primero los pobres”.

“No les hemos fallado. Estamos en el camino correcto. No hemos desamparado a nuestras abuelitas y abuelitos, apoyamos a las personas discapacitadas, respaldamos a nuestros jóvenes y niños”, sentenció.

Geovanna Bañuelos, hizo énfasis en recordar que sin las y los senadores, diputados, gobernadores y dirigentes del Partido del Trabajo no hubiera sido posible la transformación del país y que los programas sociales hoy sean un derecho.

De igual forma, reconoció que este movimiento logró por primera vez en la historia de México que una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, asumiera la Presidencia de la República. “Es una mujer capaz, preparada, humanista, científica. Conoce nuestro país y nuestras soluciones. Ha logrado reducir los índices de inseguridad y reconstruir el tejido social, asimismo, su liderazgo es reconocido internacionalmente”.

Con el tema “Herramientas de Participación Ciudadana”, la activista social Emilia Pesci Martínez, destacó que la transformación comienza cuando el pueblo decide involucrarse y alzar la voz.

La participación ciudadana no es un favor que concede el gobierno, es un derecho y una responsabilidad colectiva. El verdadero empoderamiento no sólo está en tener herramientas, sino en usarlas de manera consciente y organizada. Participar implica construir comunidad donde todos tenemos algo que aportar.

Se contó con la participación del diputado y dirigente estatal del Partido del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos; la diputada federal, Ana Luisa del Muro; la diputada local, Renta Ávila.

Además de Juan Cristobal Félix y Cecilia Treto, dirigentes municipales del PT en Fresnillo; así como los dirigentes de Río Grande, Juan Aldama y Sombrerete, Alberto Nahle, Rafael Llamas, Arturo Castro Camacho, respectivamente.