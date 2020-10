Con magna exposición ofrecerán homenaje póstumo a Manuel Felguérez

Monterrey, Nuevo León. El artista y escultor zacatecano Manuel Felguérez (1928-2020) recibirá en esta Ciudad un gran homenaje póstumo con la inauguración de la magna exposición Manuel Felguérez, Una experiencia creativa, el jueves 22 de octubre a las 19:00 horas en la Sala Principal de la Nave Dos del Centro de las Artes.

La selección de obras abarca casi toda la vida productiva del artista con 56 piezas. Las más antiguas datan de 1973 y forman parte del cuerpo de obra de lo que fue “La Máquina estética”, un proyecto en el que Felguérez desarrolló un programa en una computadora pionera para crear composiciones aleatorias de figuras geométricas que luego él convertía en pinturas y esculturas.

Esta exposición es también parte de las celebraciones del vigésimo quinto aniversario de CONARTE; la inauguración será abierta al público y transmitida también a través de Facebook Live.

“Esta exposición la hemos trabajado en CONARTE durante todo el año. Incluso fue un proyecto que el maestro Ricardo Marcos, presidente de esta institución tuvo la oportunidad de planteárselo personalmente al maestro Felguérez en una visita que hizo a Monterrey”, explicó Carlos García Salazar, coordinador de Servicios Educativos del Centro de las Artes.

“Y el maestro Felguérez de su puño y letra escribió y dijo que quería que esta exposición se realizará en Monterrey, y en el Centro de las Artes.

“Entonces para nosotros es un gusto que el maestro Felguérez tuviera su visión puesta en Monterrey para hacer esta exposición. Incluso, el maestro nos acompañó en todo el proceso de la configuración de la muestra. La propuesta de la exposición fue avalada por el maestro Felguérez todavía en vida; él aprobó la lista de obra que iba a exponerse en Monterrey”, expresó.

Además de los óleos, ensambles y esculturas, la muestra incluye fotografías de las grandes obras de arte público que le fueron comisionadas al artista a lo largo de los años. Exposiciones de Felguérez en Monterrey se han hecho en el 2012 en el Museo MARCO, en la UANL y por iniciativa de la galería Arte Actual Mexicano. El artista tiene una escultura monumental en las instalaciones de la UDEM (Universidad de Monterrey) y un mural en acero y metal en el Planetario Alfa.

La notable inventiva del maestro Felguérez lo llevó a ser un artista digital en México en los años 70. Las obras más recientes son del año 2019 y son trabajos de mediano y gran formato en óleo con textura y abstracción. El artista inició sus estudios en México, pero buscó influencias e instrucciones europeas por medio de becas y reconocimientos. Las vanguardias europeas del siglo 20, sobre todo el cubismo, hacen notoria presencia en su cúmulo de obras.

La Máquina Estética.

En la década de 1970, Manuel Felguérez diseñó un programa informático que permitía la construcción, casi ilimitada, de nuevos “ideogramas-diseños” que resultaban de la combinación de formas geométricas, identificadas por el artista como constantes en su lenguaje plástico. Convirtiéndose así en el pionero del arte digital en México; Manuel describe este proceso de la siguiente manera:

“En los 70 se me ocurrió investigar qué posibilidades tenía la computadora como instrumento en el diseño de la creación artística. Las computadoras de aquel tiempo no tenían nada que ver con las de ahora, eran unos cajones enormes. En 1975 ya se habían desarrollado y los programas empezaban a ser más parecidos a los actuales, pero en México no había posibilidades. Con el apoyo de una beca Guggenheim, me fui a la Universidad de Harvard, que en ese momento contaba con la máxima tecnología, y empecé a trabajar en serio con Mayer Masson, un ingeniero en sistemas de la American Electric Power, a quien le gustaba el arte. Trabajamos conjuntamente en el diseño de un programa. Los resultados empezaron a hacerse realidad y al final, se logró obtener una idea para uno de mis cuadros, nuevo, diferente, dibujado por un plotter.

Es importante aclarar que lo que se obtenía no eran cuadros, la computadora me proporcionaba el diseño y la estructura. Se trataba de dibujos, ideogramas que me proporcionaban la idea y los usaba para hacer una pintura o una escultura.”

Manuel Felguérez

Pintor y escultor mexicano, nace en Zacatecas en 1928. En los inicios de su educación artística se inscribió en la Academia de San Carlos de la cual salió después de cuatro meses por su desacuerdo en el énfasis que se hacía de la Escuela Mexicana de Pintura, tema caduco y demasiado explotado para la época del artista. Sin embargo, continuó su educación en La Esmeralda, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en otras dos academias parisinas gracias a una beca del gobierno francés. A su regreso a México se une al primer movimiento de artistas abstractos nacionales que forma parte de la Generación de la Ruptura. En su trayectoria ha recibido como distinciones la Beca del gobierno Francés (1954); el Segundo Premio de Pintura en la Primera Trienal de Nueva Delhi, India (1968); el Gran Premio de Honor en la XIII Bienal de Sao Paulo, Brasil (1975), la Beca Guggenheim (1975), el Premio Nacional de Ciencias y Arte en el área de Bellas Artes, México (1988), y en 1993 fue designado Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.

Entre sus obras más características, cabe reseñar: En busca de la gaviota (1957), en la que plasmó con lúcido rigor un conjunto abigarrado de elementos y tonalidades que poseen vigorosa individualidad a pesar de su integración plena, es, sin duda, una de las obras maestras de la pintura mexicana contemporánea. Otras obras suyas son: Kabal (1978), Ojos de mariposa (1979) y El sueño de Teseo (1983).

La exposición Manuel Felguérez, Una experiencia creativa permanecerá en exhibición en la Sala Principal de la Nave Dos del Centro de las Artes hasta el 14 de febrero de 2021. Para asistir a la ceremonia inaugural se debe solicitar el acceso en la Tienda CONARTE.