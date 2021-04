La politica hoy en Zacatecas

Por: Lic. Arturo Jairo (*)

Zacatecas, Zac.- En una Revista empresarial, encontré una valiosa lectura en el Capítulo de Perspectiva Económica, a cargo de un profesional completo en la política, educado, progresista y visionario. Me refiero a Genaro Borrego Estrada, quien escribió recientemente una colaboración titulada: “Lamentable Degradación de la Política”.

Justamente el titulo me llamó la atención ya que en este periodo administrativo (2016-2021) se realizó un Reconocimiento al Lic. Genaro Borrego del Gobierno de Zacatecas por todas las actividades que impulsó como Gobernador del Estado. Adicionalmente en esa fecha el Licenciado Borrego presentó una “Carta a Zacatecas”, destacando entre otras actividades principales de su Gobierno: la visita del Papa y de García Márquez; la instalación en nuestro Estado de la cervecería Modelo; el cierre de acuerdos del Tratado de Libre Comercio; el inicio de la relación institucional con los migrantes; la apertura de museos, y el inicio del actual Festival Cultural.

En ese período me correspondió dirigir el DIF, como actividad sustantiva en el período de su Gobierno, a favor de los más necesitados en materia de asistencia social.

Una frase de interés, en la lectura mencionada es que: “La política no debe seguir siendo el refugio de ambiciosos, insensibles e incompetentes que abrazan esta noble actividad para obtener riqueza fácil”. Ya que en su opinión actualmente se hace un remedo o degradación de la misma. Lo anterior es una traición a la confianza popular recibida a través del sufragio.

El licenciado Borrego inicia sus reflexiones, al destacar que la política es esencial en cualquier sociedad, con el siguiente pensamiento: “Sin política no habría leyes, ni justicia, ni servicios comunitarios, que son indispensables para la vida individual, familiar y colectiva”.

Adicionalmente coincidimos con las reflexiones de Genaro Borrego, en este momento a tres años del actual gobierno de la República. Al considerar su experiencia, después de haber ocupado no solo la diputación federal del 1er distrito electoral, y luego la Gubernatura, Posteriormente el Senado de la República y la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1993 al 2000. Más recientemente de 2007 a 2019 la Dirección de Asuntos Corporativos de FEMSA. Habiéndose jubilado a los 70’ años de la administración y la política.

El también ex presidente del PRI en la “Carta para Zacatecas”, expuso que no es justo que los jóvenes de nuestro Estado no encuentren empleo bien remunerado, ya que el principal empleador es el Gobierno. A la vez señala, que nuestro estado cuenta con trabajo productivo y oportunidades para todos. Por ejemplo, en materia de desarrollo regional, otros estados del Bajío, como Aguascalientes y San Luis Potosí se nos han adelantado como detonadores de la industria automotriz principalmente.

Nuestro destacado político concluye en su reciente colaboración, con la siguiente afirmación: “Sin buena política no hay democracia”.

Por ello entre las prioridades en Zacatecas, deberemos de ir resolviendo después de la pandemia, el tema del empleo, la educación, la salud, la industria y el turismo. Combatiendo la inseguridad que a nivel nacional nos sigue afectando en imagen e impulsando proyectos energéticos y las actividades agropecuarias y mineras, fundamentales para el crecimiento de nuestra economía.

zacatecas_jairover@yahoo.com.mx