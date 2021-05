Respaldan propuestas de Julio César Chávez

Zacatecas, Zac.-Cómo parte de las acciones de campaña que lleva a cabo Julio César Chávez Padilla, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guadalupe, recorrió casas y negocios en las Colonias Las Flores y Ampliación Las Américas, para exponer sus principales propuestas de trabajo.

En este recorrido, el candidato expresó cara a cara a los ciudadanos la importancia de que Guadalupe continúe en la ruta de la consolidación del bienestar social, “ya me conocen, saben que nuestra bandera de gobierno es la honestidad y la eficiencia, porque de no ser así, yo no tendría cara para venir a pedirles su apoyo”.

Convencidos del proyecto, los vecinos del lugar manifestaron su apoyo y respaldo al candidato, a quien le reconocieron que “sabe cumplir con sus compromisos a favor de los guadalupenses”.

En este recorrido, Julio César Chávez se comprometió a reforzar las políticas públicas referentes a la seguridad, la salud emocional, física y mental de los guadalupenses, así como el cuidado del medio ambiente y el rescate de valores, pero “de manera prioritaria, darle solución al grave problema del desabasto de agua potable, y eso lo lograremos de la mano de un gobernador aliado y amigo, que estoy seguro será David Monreal”, indicó.

En compañía de la candidata a Diputada Local de Morena en el Cuarto Distrito, Roxana Muñoz, y respetando en todo momento las medidas correspondientes de sanidad, Julio César Chávez Padilla refrendó su compromiso de mantenerse del lado correcto de la historia.