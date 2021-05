A un mes de la elección

Por: Salvador del Hoyo B

Zacatecas, Zac.- Se cumplió el primer mes de campaña y los candidatos a los diversos cargos de elección popular (el más importante: gobernador o gobernadora) y comienzan a intensificar su actividad proselitista.

El pasado viernes se realizó el debate organizado por la COPARMEX, en la ciudad de Fresnillo. Específicamente en el edificio del Grupo B15, a dónde se trasladaron solamente 8 candidatos.

Efectivamente sólo uno de los 9 aspirantes no atendió la invitación de los organizadores: David Monreal Avila, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. ¿Hasta dónde le afectará no haber participado? Los conocedores dicen que no será mucho lo que pierda, debido a la gran ventaja que lleva en las encuestas.

Este debate fue mucho mejor que el que organizó el IEEZ. Los candidatos tuvieron mas tiempo para responder cuestionamientos de los asistentes; más tiempo para exponer sus propuestas y la candidata de Fuerza por México, Miriam García Zamora, ya no arremetió contra Claudia Anaya Mota, candidata de la coalición ” Va por Zacatecas”.

Ana María Romo Fonseca (MC), Lupita Medina (PES), Fernanda Salomé Perera (RSP), Viviana Lizardo (MD), Flavio Campos (PAZ) y Javier Valadez (PP) pudieron ampliarse, incluso, dialogar entre ellos. Fue un mejor ejercicio democrático que el anterior.

Estamos a un mes de la jornada definitiva, cuando los ciudadanos acudan a votar, el próximo mes de junio. El personal del INE y del IEEZ, ya trabajan en los diversos simulacros previos a esta histórica jornada.

¿Habrá un segundo debate organizado por el IEEZ? Creo que ya no hay tiempo pero, tenemos entendido que hay representantes de partidos, ante la autoridad electoral, que pugnan porque sí se celebre. En estos días tendremos noticias al respecto.

Por lo pronto seguiremos viendo a candidatos sin propuestas importantes e interesantes. No esperamos ver algo mejor, que invite a los indecisos por acudir a sufragar.