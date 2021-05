Defendamos este proyecto como se defiende a un hijo: Claudia Anaya

Fresnillo, Zac. Durante la emotiva celebración con la que Claudia Anaya festejó a las mamás de Fresnillo, la candidata a la gubernatura del estado por la alianza “Va por Zacatecas”, pidió a las mujeres del mineral que defiendan este proyecto como se defiende a un hijo, “porque se trata del futuro del estado de Zacatecas lo que está en juego”, agregó.

Señaló en compañía de la Senadora de la República Xóchitl Gálvez, que lo que requiere Zacatecas es una mujer sensible y con carácter que esté al mando, del mismo modo como una madre administra su casa.

En su intervención, la Senadora otomí sostuvo que Claudia Anaya hace falta en el Senado de la República, pero que hace más falta en Zacatecas, expresó que en su paso por la Cámara Alta demostró ser la Legisladora más inteligente y capaz, “en cada intervención hacia temblar a los defensores de la 4T que son los culpables del estancamiento del país”, enfatizó.

Finalmente, para confirmar que “Ya huele a Gobernadora”, durante el evento, Claudia obsequió a las presentes, una de estas plantas del semidesierto zacatecano.

ZACATECAS NO MERECE MÁS CACIQUES: XÓCHITL GÁLVEZ

“Cuando conocí a Claudia me di cuenta que hay priístas de mucha calidad. Siempre lo he creído, que los partidos no hacen a las personas”.

Así lo dijo en conferencia de prensa la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien vino a Zacatecas a darle el espaldarazo a nuestra próxima gobernadora.

Explicó que ella decidió hacer a un lado a los partidos luego de darse cuenta que “muchos políticos corruptos se llenaban la boca con palabras como honestidad”, pero que no cumplían, allá en su natal Hidalgo.

Sin embargo, casos como el de Claudia son exactamente el polo opuesto y por ello, la Senadora de la República se pronunció a favor de apoyar a perfiles individuales como el suyo.

“No soy una mujer que diga cosas que no siente; el caso de Claudia, a mí en el Senado realmente me impresionaba su inteligencia, su conocimiento de la Constitución, sus planteamientos tan asertivos, tan claros”.

Gálvez Ruiz añadió: “Me impresiona su trayectoria de vida, su tenacidad, su constancia. Cuando la vi de candidata a gobernadora, vi que en ella está la posibilidad de terminar con el cacicazgo, Zacatecas no merece más caciques. Yo vengo de una tierra de caciques, los hidalguenses vivíamos muertos de miedo y un día decidimos perder el miedo”, señaló