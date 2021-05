Vamos a gobernar Zacatecas, palabra de mujer: Claudia Anaya

Zacatecas, Zac.- Al resaltar el gran compromiso de las mujeres al desempeñar cualquier tarea para salir adelante, Claudia Anaya, en su visita a la comunidad de “El Colorado” perteneciente al municipio de Pinos, aseguró que saldrá victoriosa el 6 de junio bajo la premisa del trabajo constante desempeñado desde el primer minuto del proceso electoral y derivado de su diálogo con las familias zacatecanas de los 58 municipios y con la comunidad migrante radicada en Estados Unidos.

Sostuvo que una vez que se asuma la gubernatura de la entidad, comenzará una nueva etapa para Zacatecas y el compromiso es sacar adelante los retos, “palabra de mujer”, expresó la güerita, candidata de la alianza “Va por Zacatecas” ante un escenario pletórico y público entusiasmado por el triunfo del mejor proyecto.

DESBANDADA EN MORENA: ORGANIZACIONES SE SUMAN A CLAUDIA ANAYA

“Están en un proyecto que los va a tratar con respeto y valora su trabajo”: CA

Zacatecas, Zac. Líderes locales simpatizantes de Morena, provenientes de 30 municipios, se congregaron hoy en conferencia de prensa para anunciar su abierta adhesión al proyecto de Claudia Anaya, candidata a gobernadora de Zacatecas. Concretamente, las organizaciones “Zacatecas Adelante”, y “El Barzón”, manifestaron su apoyo incondicional a su lucha por el rescate de Zacatecas.

Los portavoces de este anuncio dieron a conocer que todo lo manifestado fue previamente consensado con los liderazgos locales de 30 municipios: Villa de Cos, Noria de Angeles, Loreto, Villa González Ortega, Ojocaliente, Guadalupe, Trancoso, Concepción del Oro, Vetagrande, Pánuco, Valparaíso, Monte Escobedo, Sombrerete, Zacatecas, Juan Aldama, Miguel Auza, Cañitas de Felipe Pescador, Jerez, Pinos, Villa Hidalgo, Ojocaliente, Pánfilo Natera, Trancoso, Río Grande, Enrique Estrada, Tlaltenango, Villanueva y Fresnillo.

Por cada persona simpatizante de Morena que hoy alza la voz a favor de Claudia, hay por lo menos otras cinco que también se están adhiriendo, aunque no se manifiesten públicamente. Al hacer uso de la voz, Ubaldo Cruz González coordinador estatal del colectivo “Zacatecas Adelante” se pronunció a favor no del partido, sino de la persona.

En un país habituado a ver a las mujeres calladas y sumisas, una mujer con carácter genera resistencias. Respecto a las críticas que se le han hecho a Claudia en ese tenor, el líder de “Zacatecas Adelante” afirmó que justamente Claudia tiene esa virtud que necesita Zacatecas “para que nos saque del marasmo en el que está. No necesitamos a una gente timorata: a esos se les van los programas y los pierden; por eso decidimos estar con usted: por su carácter, por sus valores y porque es usted una mujer valiente”.

Añadió que en los colectivos “le ven grandes atributos como ser humano y como política”. Uno de ellos, luego de revisar sus participaciones en tribuna como Senadora, fue su férreo papel como defensora del Fondo Minero, al haber sido la única.

“Zacatecas necesita a una mujer de esa índole, una mujer que va a ir a tocar las puertas de todas las dependencias con la única finalidad de sacar a Zacatecas del bache en que se encuentra. Hemos sido gente crítica, gente analítica de sus participaciones, y vemos que tiene usted muchas cualidades”.

Por su parte, el ex alcalde Clemente Velázquez coincidió en calificar a Claudia como “una mujer fuerte, tesonera, de lucha, de ímpetu en cada tarea que realiza”. Desde hace 20 años sigue muy de cerca la trayectoria de la zacatecana. “A pesar de que siempre he sido de un partido diferente al que ella milita en el momento, siempre se ha parado y me ha dicho, con ese carácter con esa fuerza, con ese coraje: ‘¿Qué necesitas, Clemente, para Zacatecas?’”

Por ello “sé que es la líder que necesita Zacatecas”, concluyó. “Yo estoy seguro de que Claudia Anaya puede pararse frente a nuestro Presidente de la República y jalar el recurso que tanta falta le hace a Zacatecas”.

Al hacer uso de la voz, Julio Enrique Quirino Salas, dirigente estatal de “El Barzón” Zacatecas, aseguró que su adhesión al proyecto de Claudia responde al hecho de que su plan agropecuario responde a las necesidades de los campesinos, dado que su propuesta ha consistido en luchar por el subsidio al diésel agropecuario, a la luz, además de presionar porque regrese el presupuesto para carreteras, apoyo con semillas y fertilizante, rehabilitación de caminos sacacosechas, además de que implementará el crédito agropecuario.

Miguel Torre,s coordinador de campañas del PRD en Zacatecas a favor de Anaya Mota, refirió que desde que gobierna el partido guinda, se le han quitado apoyos al campo, así como a las carreteras que tanta falta hacen para activar la vida económica de Zacatecas. “Son unos cínicos al querer culpar a los gobiernos anteriores de lo que ellos están haciendo”, sentenció.

Por su parte, Claudia Anaya agradeció a todas y a todos los presentes por sumarse a su proyecto. “Tengan certeza que están en un proyecto que los va a tratar con respeto y que va a valorar su trabajo, porque si hay algo que su amiga Claudia Anaya sabe valorar, es el trabajo, porque soy una mujer que se ha formado a través de la lucha y el esfuerzo, porque sé lo difícil que se pueden poner las cosas en la adversidad, pero sé que las adversidades se pueden ir superando”.

“Y sí, mucho critican de mi carácter, pero estoy segura de que sin carácter no se tiene la fuerza para salir adelante de los problemas. Se necesita carácter para combatir la corrupción (…) se necesita carácter hasta para salir a debatir, a conseguir el presupuesto que Zacatecas necesita, para ir a exigir lo que Zacatecas merece. Para poner orden se necesita carácter”.

“Efectivamente, yo comparto: el carácter no es un defecto, sino una virtud que debemos de valorarnos entre todas y todos, porque es lo que yo necesito también: un pueblo con carácter, que me acompañe en este gran proyecto con Zacatecas. Estoy segura que trabajando en equipo resolveremos nuestros problemas”

“No hay que estar esperando a que alguien venga a darnos soluciones. Nosotros tenemos que encontrar nuestras soluciones, y tenemos que trabajar arduamente para resolver nuestros problemas; nadie va a venir nunca a regalarnos nada”, aseguró la futura gobernadora.