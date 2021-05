Se suman priístas a David Monreal

Zacatecas, Zac.- A 17 días de la jornada electoral y acudiendo al llamado de comunión social ante la emergencia que vive Zacatecas un numeroso grupo de priístas manifestó su respaldo al abanderado de MORENA al gobierno del estado, David Monreal Ávila, sumándose al movimiento de transformación por medio del trabajo territorial en los 25 municipios en los que tiene representación.

En rueda de prensa, los priístas, encabezados por Martín Cervantes; José Emilio Escobedo, quien renunció a su cargo como coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Guadalupe, Osvaldo Ávila Tizcareño, y Mitzia Peláez, se pronunciaron por el proyecto de David Monreal Ávila ya que brinda esperanza y genera propuestas de cambio para Zacatecas.

Martín Cervantes dijo que muchos priístas de los municipios se desprenden del tricolor en el marco del proceso electoral por el descontento que han provocado las mentiras y las decisiones cupulares mientras que otros ya habían dejado de hacer trabajo político en el PRI desde hace unos meses.

“Lamentablemente, en el partido en el que creímos y militamos durante mucho tiempo, hicieron promesas que no se cumplieron, discursos llenos de mentiras, engaños, con falta de trato y seriedad a su militancia y a los principales cuadros políticos que les operamos territorialmente y que no supieron valorar”, dijo Martín Cervantes, quien fue coordinador de Estructura del PRI.

Asimismo, comentó que atendieron el llamado a la unidad social de David Monreal para integrar los esfuerzos de muchos zacatecanos y hacer posible el triunfo el próximo 6 de junio. Por tanto, aseguró que no son un grupo de coyuntura política y que tras analizar las propuestas de los candidatos encontraron que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia es la opción que mejor conviene al estado y su presencia es innegable en todo el territorio zacatecano.

Agregó que no se afilian a MORENA ni quieren un cargo de representación popular, pero se deslindan del PRI, y de sus candidatos, y se suman a la transformación del país y al entusiasmo que invade a los zacatecanos ante el contundente triunfo de David Monreal.

Por su parte, José Emilio Escobedo, mencionó que, tras 25 años de trabajo partidista en el PRI, campaña tras campaña, determinó dejar la coordinación de campaña de Osvaldo Ávila debido a que no representa los esfuerzos del priísmo de Guadalupe y, sobre todo, por la imposición del hermano del dirigente estatal Enrique Flores Mendoza en el segundo lugar de la planilla para regidores plurinominales.

No es posible que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal ponga a su hermano en la posición 2 como regidor, es una burla para todos los priístas de Guadalupe que tanto tiempo hicieron esfuerzo como equipo para que llegue alguien que se siente dueño del municipio, señaló José Emilio Escobedo, quien se ha sumado a la campaña del candidato a la presidencia municipal por MORENA, Julio César Chávez.

Por su parte Mitzia Peláez, ex coordinadora de campaña de Roberto Luévano y ex secretaria particular de éste al frente de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, sostuvo que se suma a este movimiento porque se le han abierto las puertas a las mujeres, que les cerraron en el PRI, y porque tiene convicción en las políticas públicas que se impulsan en el proyecto de transformación de David Monreal y Julio César Chávez.

En la conferencia estuvieron representantes de 25 municipios como Fresnillo, Pánuco, Pinos, Villanueva, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Juan Aldama, Jerez, Calera, Loreto, Morelos, Concepción del Oro, entre otros.