Emite PC recomendaciones por temporada invernal

Zacatecas, Zac.-La Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio emitió una serie de recomendaciones hacia la población, apegadas al Plan de Contingencias de Temporada Invernal, en su emisión 2021-2022.

La intención de la corporación es reducir las afectaciones que la ciudadanía pudiera tener ante situaciones de riesgo.

Entre las principales alertas están:

• Intoxicación por monóxido de carbono

Situación de riesgo:

Los anafres, fogatas y la estufa usualmente son utilizados para calentar la vivienda; sin embargo, cuando el monóxido de carbono se produce, este puede cobrar la vida de las personas que duermen.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, que no irrita ni ojos ni nariz.

Solamente es posible detectarlo a través de manchas o decoloración en objetos sólidos; o si hay alguna llama, esta se ve amarilla o naranja.

Una larga exposición a este gas provoca síntomas como confusión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, palpitaciones, debilidad, cansancio, somnolencia, vértigo y convulsiones.

Si no se retira la persona del sitio donde se encuentra este gas, perderá́ el conocimiento y finalmente morirá́.

Recomendaciones:

a) Apagar estufas o cualquier otro instrumento del que pueda emanar este gas

b) Ventilar adecuadamente cuando detecte su presencia o sospecha que pueda estar presente en el ambiente

c) No encender el automóvil en cuartos cerrados como la cochera

d) Si estuvo expuesto a este gas y comienza a presentarse síntomas antes mencionado cada vez mayores, solicite ayuda al Sistema de Emergencias.

• Bajas Temperaturas y Tormentas Invernales

Las enfermedades respiratorias aumentan durante este periodo invernal, por lo que es oportuno tomar medidas preventivas ante la presencia del virus SARS-COV2.

Recomendaciones:

a) Permanece dentro de casa y procurar salir sólo en caso de ser necesario.

b) Usar ropa de invierno.

c) Usar cobijas o cobertores suficientes durante la noche y en especial al amanecer.

d) Evitar cambios bruscos de temperatura.

e) Procurar cubrir manos, pies, cabeza y cuello con ropa de invierno.

f) Avisar a las autoridades si se ubica a alguien en peligro por los efectos de las heladas o nevadas.

g) Procurar que todos los miembros de su familia consuman frutas y verduras ricas en Vitamina A y C.

h) Consumir líquidos en abundancia.

i) Evite realizar ejercicios al aire libre.

j) Proteger a los bebés y menores de edad; son más propensos a perder calor corporal.

• Granizada, Helada o Nevada

En la entidad a partir de los 2 mil metros sobre el nivel el mar se presentan fenómenos muy comunes como la granizada, heladas y en menor frecuencia nevadas. El ambiente frío que genera, el impacto en el campo, ganadería y las viviendas son el principal problema de este tipo de suceso.

Recomendaciones en la calle:

a) Prestar atención ante la posible caída de árboles, postes o espectaculares por las rachas de viento.

b) Procurar resguardarse en sitios seguros.

c) Evitar acercarse a cableado eléctrico, árboles, así como a espectaculares o bardas que puedan caer.

d) Evitar caminos congelados

En casa:

a) Cubrir las tuberías expuestas con aislante. Colocar papel periódico, fomi o tela en vidrios para servir de aislantes.

b) Colocar cortinas dobles, una cobija o cartón que cubra el marco de la ventana, evitando la perdida de calor entre el exterior y el interior

c) Colocar fomi, tela o tiras de goma con silicón en la orilla de las puertas y ventanas para aislar.

Para los automovilistas:

a) Evitar el uso del automóvil cuando se presentan heladas o durante la madrugada, debido a la capa de hielo que se forma por el rocío, provocando derrapes.

b) No viaje sólo/a.

c) Informarse a través del Servicio Meteorológico o Protección Civil sobre las condiciones climáticas en la zona.

d) Evitar conducir de noche, ya que los vehículos son más difíciles de detener y las temperaturas son más bajas.

e) Si el auto se descompone, colocar una manta brillante o señalización para advertir a los que circulan; mantenerse dentro del automóvil para evitar perdida de calor.

f) No poner la calefacción en el coche al máximo; la temperatura exterior puede hacer que se dañen los vidrios, al igual al tratar de quitar el hielo que se forma durante la mañana, no utilizar agua caliente para retirarlo.

Para la Agricultura y Ganadería:

a) En coordinación con vecinos, localizar y designar un lugar preferentemente cerrado para refugiar el ganado.

b) Prever suficiente alimento.

c) En la medida de las posibilidades, utilizar métodos de protección para cultivos, tales como cubiertas de plástico, fibra de vidrio, redes, túneles o calentadores. También puede proteger el cultivo con el uso de humo o neblinas artificiales.

d) En la medida de lo posible, no sembrar en el fondo de los valles cerrados, laderas y cuencas que constituyen cauces naturales de flujo de masa de aire frío.