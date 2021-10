Acceso a la información, indispensable para combatir la violencia de género: Julieta del Río

Zacatecas, Zac.- “El acceso a la información es un requisito esencial para que las mujeres que se encuentran bajo el riesgo de sufrir violencia y discriminación puedan acceder a los mecanismos de protección que contempla la legislación”, explicó Noma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante su participación en el panel “Transparencia y violencia de género” efectuada en el cuarto día de actividadess de la Semana Nacional de Transparencia 2021, desde Durango, Del Río Venegas recordó que las autoridades tienen la obligación de generar información con perspectiva de género, misma que debe estar disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“En los buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia existe información relativa a la violencia de género y podemos encontrar casos del Poder Judicial como sujeto obligado”, dijo la Comisionada en su participación desde el Auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango como sede de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia.

Del Río Venegas, coorganizadora del evento junto con el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, recordó que a través de los cinco buscadores temáticos de la PNT es posible acceder a información relativa a la violencia de género, además de que cuenta con los llamados “ajustes razonables” para que los usuarios y usuarias especifiquen los formatos en los que desean recibir la información, a fin de que sea de utilidad.

“El incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía del derecho de acceso a la información para las mujeres puede generar diversas vulnerabilidades. El derecho de acceso a la información es indispensable para que las mujeres ejerzan todos y cada uno de sus derechos”, dijo.

Por su parte, Isabel Erreguerena, Directora de Equis Justicia para las Mujeres, recordó que existe un contexto generalizado de violencia contra las mujeres y niñas, en la que el acceso a una vida libre de violencia es “prácticamente un privilegio”.

De acuerdo con datos oficiales, en 2021 se reportaron diariamente seis mujeres víctimas de violencia de género, 9 víctimas de violación y 16 víctimas de abuso sexual, en medio de un escenario de impunidad porque sólo 1 de cada 10 delitos se denuncia.

“Sin transparencia no hay justicia, sin justicia no hay transparencia, especialmente cuando afecta a grupos históricamente discriminados, entre ellos las mujeres”, recalcó.

En tanto, Verónica Esparza Pérez, Investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que el acceso a la información es una herramienta fundamental no sólo para la participación ciudadana, sino también para muchas organizaciones de la sociedad civil que monitorean el cumplimiento de las obligaciones del estado.

La organización, dedicada a consolidar el acceso a la justicia reproductiva, ha presentado alrededor de 5 mil solicitudes de información.

Isaac Ali Siles Bárcenas, investigador en proyectos sobre masculinidades y relaciones de género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), destacó la necesidad de realizar revisiones constantes a los instrumentos para asegurar que utilicen lenguaje incluyente.

“A pesar de la existencia de instrumentos muy avanzados y sofisticados, debemos reconocer que tienen limitaciones, por lo que es importante monitorearlas de manera constante”, detalló.

En su intervención, el Comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Luis González Briseño Si no estamos informados y si no estamos educados, será difícil prevenir la violencia. Agregó que la lucha contra la violencia de género no es solo local, es a nivel mundial y depende de todas y todos.

“A través de la transparencia debemos promover el respeto hacia las mujeres, pero, sobre todo, generar un clima de igualdad que nos permita construir una nueva sociedad en que hombre y mujer seamos iguales”, concluyo.

El Panel 12 estuvo moderado por Bernardo Sierra, Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI).