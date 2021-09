Este jueves inicia el pago de las dos quincenas pendientes

Zacatecas, Zac.-El Gobernador David Monreal Ávila cumplirá su compromiso con los maestros estatales, por lo que anunció que, a partir de este jueves, se les pagará las dos quincenas pendientes, gracias a la intensa gestión que realizó ante autoridades federales, a las cuales ha logrado sensibilizar sobre la grave problemática financiera que gobiernos anteriores dejaron a Zacatecas.

Esta mañana, el mandatario se reunió con el magisterio zacatecano para informales, de viva voz, la estrategia que ha emprendido y los avances para resolver de fondo la quiebra financiera heredada por las últimas administraciones. “Yo no les voy a fallar, que no quede duda, mi interés y mi empeño está con ustedes y lo acreditaré; a mí no va a poder reclamarme ni un solo maestro en el estado y el país de mi compromiso con ustedes”.

Durante un diálogo abierto, en el que las y los profesores pudieron plantear sus inquietudes y le agradecieron su determinación de acompañarlos, el mandatario les detalló su estrategia para buscar una solución de fondo al desfalco provocado a lo largo de por lo menos los últimos 10 años.

Les dijo que ésta, de inicio, contempla dos etapas: la primera de ellas, y en la cual ya hay avances y como consecuencia permitirá el pago de las dos quincenas pendientes ante la falta de recursos, fue el primer acercamiento que tuvo con los secretarios de Gobernación y de Educación, Adán Agusto López Hernández y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente.

Señaló que ante estos funcionarios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sabedor del respaldo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador da a Zacatecas, trabaja para lograr que se garantice el pago de las quincenas, prestaciones y aguinaldos de lo que resta de este 2021, a fin de que no se tenga la incertidumbre en los siguientes meses.

El segundo punto, y quizás el más importante, explicó que es lograr la federalización de la nómina educativa; es decir, que en el contexto de la aprobación del paquete económico de 2022 se contemple el recurso para el pago magisterial de todo el año, lo cual permita dar garantía a ese sector.

“Vamos muy avanzados, se los digo con mucha sinceridad, y aunque aún no satisfecho, se ha abierto una posibilidad y un diálogo para lograr darle certidumbre al magisterio zacatecano, después de tantos años de que no se le atendió y por contrario se le abandonó y despojó”, refirió.

En ese contexto, David Monreal explicó al magisterio que durante el periodo 2010-2016 Zacatecas recibió casi 20 mil millones de pesos extraordinarios para su nómina y, por eso, decidieron federalizarla; en el quinquenio 2016-2021, cuando desaparecieron los apoyos extraordinarios, se agudizó la problemática, no se atendió de fondo y hoy Zacatecas requiere de 2 mil 800 millones de pesos estatales al año para ese propósito y no los tiene.

Aseguró que, en esta nueva gobernanza, él no está dispuesto a seguir comprometiendo el futuro de Zacatecas al contratar más deuda o pedir adelanto de participaciones como una solución fácil; por ello, quiso explicarles de frente y de manera transparente la situación para, juntos, alcanzar la solución de fondo.

“No voy a cargar con responsabilidades que no me corresponden, ustedes me eligieron para resolver los problemas de Zacatecas y lo voy a hacer, pero les pido de su acompañamiento y que sepan bien que la quiebra financiera de Zacatecas se arrastra por las malas decisiones del pasado”, enfatizó.

David Monreal también se comprometió con las y los maestros que va a transparentar los malos manejos que se han hecho en el sector educativo y en el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).

MAESTROS AGRADECEN ACERCAMIENTO

Al hacer uso de la voz para plantear al gobernador sus inquietudes y preguntas, los docentes consideraron que la reunión de este día fue histórica, porque nunca antes un gobernador se había sentado frente a ellos para dialogar y explicarles la situación financiera real de Zacatecas.

Le recordaron que le dieron su voto de confianza y aún se lo dan porque están seguros que les va a cumplir y, con su experiencia de gestión, va a solucionar un tema tan delicado como garantizar el salario de las y los maestros.