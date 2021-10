Pide DMA a nuevos funcionarios que resuelvan de fondo problemática de Issstezac

Zacatecas, Zac.-El Gobernador David Monreal Ávila giró instrucciones para que, este martes, se instale la Junta de Gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), se nombre a su Director General y se resuelva la problemática que padece este organismo.

Luego de otorgar nuevos nombramientos en el Gobierno de la Transformación, el mandatario estatal ofreció su esfuerzo y trabajo a favor del bienestar de las familias; para ello, revisará escrupulosa y profundamente lo que sucede en todo el estado, en esta responsabilidad que le confirió el pueblo de Zacatecas.

“No voy a fallar, no voy a fallarle a la clase trabajadora, no voy a fallarle al estado de Zacatecas, porque los problemas son muchos y variados; no sólo es su Gobierno, su burocracia, Zacatecas también es el campo, el deportista, el comerciante, la empresa, la minería, la industria, Zacatecas somos todos”, dijo.

Por esto, el Gobernador David Monreal llamó a que no desistamos, a que se logre una gran comunión social, en la que imperen la honestidad, la verdad, el anhelo de una nueva sociedad y una nueva gobernanza.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN

El Gobernador David Monreal otorgó nuevos nombramientos para la administración 2021-2027. Es el caso de Ruth Angélica Contreras Rodríguez, quien estará al frente de la Coordinadora Estatal de Planeación (Coepla).

Ella es licenciada en Contaduría, maestra y doctorante en Impuestos por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), tiene experiencia en el sector público y en materia fiscal, así como en procedimientos jurídicos, administrativos y contables relacionados con la captación de ingresos públicos.

Ruth Angélica Contreras se desempeñó como Jefa de Vigilancia de Obligaciones en la Secretaría de Finanzas de Zacatecas; como Jefa de Asistencia al Contribuyente y Supervisora de Créditos Fiscales en esta misma dependencia.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El mandatario estatal nombró como titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas a Rodrigo Castañeda Miranda, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la UAZ, maestro en Ciencias en Instrumentación y Control Automático y doctor en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro.

También, ha sido miembro de distintos comités, organismos e instituciones gubernamentales, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conazcyt), Secretaría de Economía y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como no gubernamentales, como el Consejo Coordinador Empresarial, Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación (ADIAT) y Premio Nacional de Tecnología e Innovación, entre otras.

Rodrigo Castañeda es empresario de Tecnologías de la Información y consultor de proyectos empresariales de infraestructura, capacitación, tecnología e Innovación; a nivel nacional, preside la Comisión de Innovación y Desarrollo Económico del Consejo Coordinador Empresarial.

Ganador de distintos premios nacionales e internacionales, presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Zacatecas y Aguascalientes, rector fundador de la Universidad Politécnica del Sur y fundador de tres empresas de base tecnológica.

Asimismo, fue asesor de tecnología e innovación y desarrollo empresarial de más de 100 empresas en el país y consultor para más de 100 proyectos empresariales, así como creador de dos centros de Innovación Industrial y cuatro nodos de innovación en el país.

SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

Julia Arcelia Olguín Serna recibió el nombramiento de Subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno.

Licenciada en Derecho por la Universidad Sierra Madre Campus Zacatecas, fue coordinadora de Giras del Gobierno de Zacatecas en dos ocasiones, Directora de Transporte Público y Vialidad del Estado de Zacatecas, diputada local por el Distrito XIII (con cabecera en Jalpa), coordinadora de múltiples campañas políticas y es gerente y representante legal de la empresa DOL Transportador.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO

El Gobernador David Monreal nombró a Javier Reyes Romo como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno.

Él es médico cirujano por la UAZ, se ha desempeñado en la Secretaría de Salud como inspector sanitario, directivo y médico en centros de Salud de Pinos, Jerez y Calera, así como en distintos centros hospitalarios del estado.

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y RELACIONES PÚBLICAS

Ángel Enrique Tenorio Espinoza fue nombrado Jefe de la Coordinación de Logística y Relaciones Públicas de la Jefatura de la Oficina del Gobernador.

Tiene estudios en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), es especialista en Desarrollo de Marcas Corporativas, Desarrollo de Vitrinas, Stands y Displays, Creación de Empaque y Embalaje, Planning y Logística para Eventos, Proceso y Desarrollo Artesanal, Creación de Nuevos Productos Artesanales, Diseño de Mobiliario y Carpintería.

En su desempeño profesional, ha colaborado en distintas instituciones gubernamentales, todas vinculadas al desarrollo creativo y al diseño. Asimismo, entre otras funciones, domina la planeación en el mapeo de espacios para el desarrollo de eventos de Gobierno (planning).

Tras tomarles la protesta de ley, el Gobernador David Monreal pidió a las y los nuevos funcionarios, como lo establece el Artículo 82, fracciones I, XI y XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se les han conferido.

Les solicitó ser parte de la nueva gobernanza, sumarse a la lucha por transformar la ciudad y todo el estado, en una etapa de nueva normalidad en semáforo verde, gracias a la responsabilidad de las personas y al plan de vacunación que estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitirá al estado reactivar la economía, la cotidianidad y la dinámica de desarrollo.