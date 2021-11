Inician forestación en Parque Constituyentes

Zacatecas, Zac.- El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, encabezaron una jornada de forestación en lo que será el Parque Constituyentes, el proyecto ambiental más ambicioso del gobierno guadalupense.

El objetivo del Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez, es plantar en Guadalupe 100 mil árboles; tan sólo en este parque serán 25 mil, y en esta jornada se plantarán -de inicio- 2 mil 500 árboles endémicos.

Al tomar la palabra, David Monreal se dijo contento de estar en el evento, y acompañar a Julio César Chávez en esta causa, que -dijo- es más importante de lo que se cree, “porque la bondad de Dios se asentó en el subsuelo”.

A la actividad de cuidar la tierra el Gobernador de Zacatecas la calificó como noble, “la sola acción habla del compromiso humano de defender el planeta, porque cuando la ambición es desmedida, la depredación no tiene límites, y hoy nos espanta el cambio climático pero no atendimos y no nos hicimos responsables de esa depredación y de esa ambición”, señaló David Monreal.

Señaló que su deseo es que tal como lo acaba de anunciar el Presidente Municipal de Guadalupe, la forestación sea un plan permanente, “porque es tanta la necesidad que debemos cuidar un pulmón verde, vegetal, que atraiga el agua, que oxigene el medio ambiente y traiga bienestar a nuestra gente”.

Como parte de su mensaje, el Gobernador instruyó al Secretario de Obras Públicas que se cuiden las áreas verdes y que se obligue a mantener espacios para la naturaleza.

En su mensaje, Julio César Chávez agradeció al Gobernador, David Monreal, el apoyo incondicional al gobierno de Guadalupe.

Explicó que las 18 hectáreas del Parque Constituyentes están pensadas para mantener un espacio natural para los guadalupenses, “y como todo gran sueño empezamos desde abajo, limpiando el terreno, los caminos, y hoy la forestación con plantas endémicas de la región”, señaló Julio César Chávez.

Agregó que a unos metros del parque está el vivero del municipio con muchos árboles ya en condiciones de sembrarlos, y aseguró que “el cuidado del planeta es importante, nos sumamos al proyecto del Gobernador David Monreal y al interés de cuidar la vida del planeta, necesitamos un lugar donde vivir, en un medio ambiente que nos permita sentirnos plenos”, dijo el alcalde guadalupense.

“¿Cómo no estar aquí si es puro bien para nuestra gente?”, dijo el Gobernador, y agregó que “le vamos a entrar, voy a revisar el tema del paquete económico para que prioricemos este tipo de acciones, la política social y que procuremos el desarrollo de cada pueblo y municipio, vamos a desterrar la frivolidad, el negocio, la corrupción, hay que atender la verdadera causa, ordenar la sociedad y lograr el bienestar de las familias de Zacatecas”, concluyó David Monreal.