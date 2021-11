Contadores públicos de Zacatecas celebran su 50 aniversario

Zacatecas, Zac.-En el Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas se ha forjado la fraternidad, la empatía la complicidad, para fundar, desarrollar, fortalecer y posicionar a nuestra profesión como la mejor organizada del país, con normas autoimpuestas procurando con ello los más altos estándares de calidad para servir a la sociedad, expresó la L.C.C. Hilda Felicitas Cortes Hermosillo, Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, A.C. durante la ceremonia para festejar los 50 años del Colegio.

Al dirigirse a las y los integrantes del Colegio, les dio la más afectuosa y fraterna de las bienvenidas agradezco la presencia de los socios fundadores, ex presidentes, integrantes de consejo directivos, asociados, amigos, todos. Es para mí un honor estar presidiendo en estos momentos a nuestro colegio, nunca imagine que me tocaría vivir la emoción de preparar la celebración de los primeros 50 años de su fundación y ser testigo de las bodas de oro de este Instituto Colegiado con la sociedad.

Para nosotros los profesionales de la contaduría es ver realizado un proyecto un sueño visionario que imaginaron un grupo de jóvenes emprendedores pues contaban con escasos 25 años en promedio, 15 jóvenes, la mayoría zacatecanos de nacimiento, quienes dieron inicio a lo aventura de crear y dar vida a este organismo profesional.

Además, agradeció a sus fundadores Contadores Públicos Víctor Manuel Rentería Mier, María Isabel Estela Ornelas Martínez, Juan Zesatí Jiménez, Jesús Eduardo Rentería Mier, por mencionar solo los que hoy nos honran con su presencia, no omito al Contador Jesús López Díaz, que por motivos familiares no le fue posible acompañarnos, gracias por la confianza depositada en todos nosotros los que hemos coincidido con Ustedes, compartiendo no solo el ser Contadores Públicos, sino también la vocación de servicio y amor a nuestra profesión.

En esta ceremonia para celebrar el 50 Aniversario del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, estuvieron presentes L.C.C. Ma. del Consuelo Castañeda Hidalgo, Vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, A.C. L.C.C. Hilda Felicitas Cortes Hermosillo, Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, A.C. Dr. Salvador del Hoyo Soto, Director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”; C. P. C. Fernando Robles Gutiérrez, Vicepresidente Regional Zona Noreste, y la Dra. Silvia Saavedra Juárez, Subsecretaría de Egresos, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas Lic. David Monreal Ávila.

Durante la ceremonia, se hizo la entrega de Reconocimientos a socios fundadores: C.P.C. Víctor Manuel Rentería Mier, Periodo 1971-1973. Como Presidente Fundador del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas, acude a recibir el Reconocimiento su esposa.

A la C.P. Ma. Isabel Estela Ornelas Martínez. Como única mujer fundadora del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas y primer mujer docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

C.P. Juan Zesati Jiménez. Como Socio Fundador del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas y destacado empresario Zacatecano.

C.P. Jesús Eduardo Rentería Mier. Como Socio Fundador del Colegio de Contadores Públicos de Zacatecas.

También se entregaron reconocimientos a C.P. Manuel Buenrostro Raygoza, Periodo 1973-1975; estuvo presente en su representación su hija María Eliza Buenrostro Sesscose; C.P. Javier Márquez Robles, 1981-1983; C.P. Pablo Esparza García, 1987-1988; C.P.C. Ma. Graciela Espino Zapata, periodos:1988-1989, 1999-2000 y 2013.

De igual manera, se entregó un reconocimiento a C.P. Raúl León García Pérez,

1991-1992; C.P. Juan Antonio González Hernández, 1992-1993; C.P.C. Luis Alfonso Santos Rayas, Periodos:1993-1994, 2018 y 2019; C.P.C. Guillermo Huizar Carranza, 1994-1995; C.P.C. José Alberto Madrigal Sánchez, Periodos:1996-1997 y 2016; C.P.C. Ernesto Acosta Escalante, 1997-1998; C.P.C. Salvador Santillán Hernández, 1998- 1999; C.P.C. Ma. Teresa Villegas Santillán, 2000-2001 y 2020; L.C. Nicolás Castañeda Tejeda, 2002; C.P.C. Salvador Llamas Raygosa, 2003, en su representación acude su esposa María Teresa Navarro y su hija.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos a C.P.C. Jesús Limones Hernández, 2004; L.C. Elisabeth Núñez Monreal, 2005; C.P. Ma. Teresa López García, 2006; L.C.C. Hilda Felicitas Cortes Hermosillo, 2007 y 2021; L.C.C. Benjamín Venegas Montalvo, 2008; L.C.C. Verónica Adriana Luna Sánchez, 2009 y 2010; L.C.C. Ángeles Dávila Hernández, 2012; L.C.C. Edmundo Guerrero Sifuentes, 2014; L.C.C. Fernando Robles Gutiérrez, 2015; L.C.C. José Ma. Maldonado Ibarra, 2017.

Dentro de la Ceremonia se presentó una Galería Fotográfica de Ex presidentes del Colegio. Además, se hizo la presentación del libro “Memorias que quedan plasmadas”, con el prólogo del CP Javier Márquez Robles.

A los festejos por el 50 Aniversario del Colegio, asistieron como Invitados Especiales el Dr. Pablo Quezada Gámez; Lic. José Edgar González Cancino, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente; Lic. Francisco Javier Cordero Lerma, Titular de la Auditoría Fiscal del SAT; Lic. Irma Leticia Contreras Martínez, Administradora Desconcentrada Jurídica De Zacatecas “1”; Lic. Saúl Castañeda Sánchez, Presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas; Lic. Eduardo Fernando Noyola Nuñez, Comisionado Estatal de la Defensa del Contribuyente; Lic. Rocío Escobedo Murillo, Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Zacatecas INFONAVIT, y M.D.F. Abel Salas Vargas, Delegado de la PRODECON en Zacatecas.

Finalmente, la C.P.C. y Dra. Laura Grajeda Trejo, Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas, envió un emotivo mensaje alas y los integrantes del Colegio de Zacatecas, con motivo de la celebración de los 50 años de Fundación.