El baile y ejercicio fue el motivo de encontrar la felicidad plena: María Delgado

Zacatecas, Zac.- El baile aeróbico y el ejercicio cambió la vida de María del Consuelo Delgado García; fue un giro de 180 grados. Dejó a un lado la depresión para convertirse en una mujer alegre, que ama la vida y es una motivación para sus dos hijas Karla y Yuridia Salazar Delgado.

María Delgado, originaria de Sombrerete, Zacatecas, encontró la motivación de ser una mujer feliz y plena cuando inició la práctica del baile aeróbico, “me ha convertido en una persona segura y alegre, empecé a notar que dejaba de ser una persona triste, el ejercicio te motiva y te ayuda mucho”, externó.

Delgado García nunca imaginó que bailar, sonreír y hacer ejercicio le regresaría el sentido de ser feliz y buscar una mejor vida para ella y su familia; “cambió mi vida, era una persona con depresión, lloraba, me creía todo lo que me decían, pero desde que empecé a hacer ejercicio cambió mi vida”.

Los problemas con el padre de sus hijas fueron el motivo de su depresión e inseguridad emocional; recibir los comentarios de su ex pareja lastimaron a María Delgado, pero sus hijas, y el coraje de cambiar su vida, la llevaron a tomar la decisión de separarse.

“Bastantes problemas, porque me decía que yo era una mujer de hogar y que no podía salir, me decía que no me sirve para nada ir a hacer ejercicio, siempre me criticó mi forma de vestir para practicar deporte y bailar, pero ya superé todo esto. Fue bastante pesado, yo no quería vivir con pleitos, decidí cortar por lo sano, no se necesita tener una pareja para ser feliz”, aseguró.

A pesar de estar sola y pensar que no podría salir adelante, María comenzó una nueva vida llena de determinación y con una fuerza de voluntad que no ha parado; “mis amigas me dicen que soy un ejemplo, que soy muy alegre, he conocido a grandes personas que han enriquecido mi conocimiento”, comentó.

Sin pensarlo, María compartió con gran felicidad que sus dos hijas son su gran motor, “estoy orgullosa de ser su mamá, orgullosa de transmitirle a mis hijas que debes ser una mujer positiva y que puedes lograr todo lo que te propongas, ellas son lo mejor que me pudo pasar, excelentes hijas”, externó.

Con una gran sonrisa y una vibra cien por ciento positiva, María Delgado se despide con un mensaje para todas las mujeres: “yo les digo que no tengan miedo al qué dirán, o a qué harán si ya no están con su pareja; la mujer puede lograr todo, no se dejen manipular; si tu pareja te obliga a hacer cosas en las que no estás de acuerdo, lo mejor es cortar por lo sano y seguir adelante”, concluyó.