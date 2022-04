Sin incidentes jornada de Revocación de Mandato

Zacatecas, Zac.- Al dar fin a la sesión extraordinaria permanente de seguimiento a la jornada de Revocación de Mandato, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas dio por terminada oficialmente la jornada electiva de este domingo 10 de abril.

Previo al término, se informó que la recepción de paquetes electorales se encuentra en un 100 por ciento, sin incidencias y con la documentación debidamente resguardada en bodegas de Juntas Distritales.

Se recontaron 88 paquetes de casilla por errores, ilegibilidad de datos o faltante de acta de escrutinio y cómputo.

Respecto a los resultados de la votación, al realizarse los cómputos distritales simultáneamente al arribo de paquetes de casilla, al término de los cómputos se obtienen resultados oficiales, los cuales se describen a continuación:

Respecto a la conclusión de sesiones extraordinarias de los Consejos Distritales de INE Zacatecas, se informó que éstas concluyeron de manera satisfactoria en estos horarios: Distrito 01 Fresnillo a las 02:04 horas. Distrito 02 Jerez, a las 02:24 horas; el 03 Zacatecas, a las 03:00 horas y el 04 Guadalupe, a las 03:04 horas del lunes 11 de abril e inmediatamente fueron publicados los resultados al exterior de cada Junta Distrital.

Los Consejos Distritales integran los expedientes del cómputo para enviarlo al Secretario Ejecutivo del Instituto.

Se hizo mención de los incidentes que se registraron durante la votación, que en total fueron 45, ninguno grave, de los cuales 23 fueron de personas que se les permitió votar sin aparecer en Lista Nominal. El resto tuvo que ver con suspensión temporal de la votación porque personas que al no estar en Lista Nominal y al no permitírseles votar, discutieron con las personas Funcionarias de casilla; algunos otros porque representantes de Partido Político no aparecían registrados ante la mesa directiva de casilla y por último un incidente registrado en Chalchihuites en la sección 0119 que implicó a 8 personas que no se les permitió votar porque dieron las 18 horas y se cerró la casilla, siendo que ya estaban formadas.

Con relación a las personas Funcionarias de casilla se informó que de las 2 mil 217 requeridas, 1 mil 750 fueron propietarias, 244 suplentes generales y se tuvo que integrar a 193 de la fila, es decir, invitación a las personas que llegaban a votar.

Cabe señalar que la sesión extraordinaria comenzó a las 7:30 horas del domingo 10 de abril y concluyó el lunes 11 de abril a las 11:01 horas, dando por finalizada la jornada de Revocación de Mandato en Zacatecas.