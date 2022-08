Crean Red de Mujeres Constructoras de Paz

Zacatecas, Zac.-Con la participación de mujeres del municipio de Luis Moya, el Gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujer) conformaron la Red de Mujeres Constructoras de Paz en esta demarcación.

La secretaria de las Mujeres, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, hizo la invitación a las participantes a que se sumen a esta gran estrategia, no solamente en el estado si no en el país, “que las mujeres nos volvamos constructoras de paz, caminando de la mano de los hombres, porque eso no hará tener una mejor sociedad”.

En este sentido, señaló que esta estrategia consiste en diversos talleres donde las mujeres se puedan organizar y así consolidar la construcción de paz, con acciones afirmativas que serán permanentes en el gobierno de David Monreal Ávila, para impulsar la reconstrucción del tejido social y la prevención social de la violencia, pero también dar a conocer a las mujeres sus derechos y se promueva la igualdad de género.

José Guadalupe Silva Medina, presidente municipal de Luis Moya, agradeció a la titular de la Semujer, por ofrecer esta serie de actividades con el fin de concientizar primeramente a nuestras mujeres, sobre sus derechos, el conocer las distintas formar de atenderse, de protegerse y cuidarse así mismas.

Las asistentes recibieron el taller de Inteligencia Emocional, para así lograr un mayor bienestar, crecimiento, auto realización y explotación de sus capacidades, formando mujeres en plenitud y libres de violencia de género.