El INE no es enemigo de nadie: Lorenzo Córdova

Zacatecas, Zac.-El Instituto Nacional Electoral (INE) no es enemigo de nadie “es una institución de la sociedad y eso se constata todos los días con el índice de credibilidad que mantiene y que ronda el 70 por ciento”, afirmó el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa, luego de inaugurar el edificio sede de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, en donde estuvo acompañado por gobernador del estado, David Monreal Ávila, afirmó que el respeto y la franqueza deben ser la base para un diálogo democrático.

Dejó en claro que el INE no tiene enemigos “no somos enemigos de nadie, hay lamentablemente quienes creen que el enemigo es el INE, pero eso es una falacia y el INE no va a caer en la provocación de colocarse en donde los enemigos del INE y enemigos de la democracia quieren colocarlo”.

Hay quien se escandaliza, abundó, “porque mantengo contacto con el presidente de un partido político, lo hago con todos, absolutamente con todos los presidentes de los partidos políticos y, por cierto, todos los partidos le han pedido al INE o a mí como Presidente del INE intervención para acelerar o para facilitar planteamientos de su propia vida interna y que el INE regula”.

Lorenzo Córdova ejemplificó que hubo comunicación con la dirigencia de Morena cuando el Tribunal Electoral ordenó al INE hacer la encuesta para renovar su presidencia y secretaría general.

“Comunicación con todos siempre la ha habido, es mi responsabilidad y faltaría a la encomienda que la Constitución me da si yo no tuviera una comunicación permanente con todas las presidencias de todos los partidos”.

Parte del trabajo del Presidente del INE, así lo supone su labor, es dialogar con todos los actores políticos siempre que haya dos bases, el respeto y la franqueza, lo cual también pasa con todos los gobiernos, con independencia del signo político del que sean.

“El INE no podría organizar las elecciones de Zacatecas, si no hubiera una comunicación permanente con el gobierno de Zacatecas en temas que no dependen del INE, pero que son fundamentales para que el INE pueda actuar con oportunidad”.

Además, -añadió Córdova- la comunicación con el gobierno actual ha sido fluida y permanente y muestra de ello es que con la administración federal actual el INE ha firmado más convenios de colaboración que con las anteriores.

Recortes presupuestales pueden poner el riesgo las elecciones

El Presidente del INE lamentó que en el mundo las democracias se enfrenten, entre otros riesgos, a una crisis de credibilidad en muchos casos inducida, la polarización, intolerancia y el acoso a las autoridades electorales a través de la descalificación, denuncias penales y la asfixia presupuestal.

Córdova Vianello dijo que si bien el presupuesto que ha presentado el INE puede modificarse, “afortunadamente hay una sentencia de la Corte que implicará que ahora, el presupuesto que se discutirá en los próximos meses, la Cámara de Diputados ya no va a poder actuar como hasta ahora había ocurrido, de manera arbitraria y discrecional al momento de definir los presupuestos de los órganos públicos” y por primera vez tendrá que justificar el porqué de esos cambios.

“Cuidado con los eventuales recortes que no son bien pensados y bien justificados, porque el próximo año se puede poner en riesgo, no solamente la operación de las dos elecciones que tendrán lugar el próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, sino la mayor elección de nuestra historia en 2024”.

Acompañado del Vocal Ejecutivo del INE en la entidad, Matías Chiquito Díaz de León, el Presidente del INE reiteró que esta decisión “debe ser bien pensada, con la cabeza y no con el estómago o, peor todavía, por rencores personales”.

Desparecer al INE

Córdova Vianello también externó su preocupación por que algunas de las iniciativas de reforma electoral planteen la desaparición del INE, “porque ello significaría enmascarar una vocación autoritaria y antidemocrática que esté planteando la desaparición de un órgano que es el que ha permitido en los últimos ocho años que la disputa por el poder en las urnas se realiza puntualmente de manera ordenada, confiable y sin conflictos postelectorales”.

Además, agregó, de que permitió que todos los partidos políticos hayan ganado y perdido en las urnas a partir del respeto a la voluntad ciudadana.

En su intervención, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina precisó que las obras del nuevo edifico sede de la Junta Local del INE en esta entidad, con una construcción de tres mil metros cuadrados inició en noviembre de 2019 y tuvo un costo de 131.5 millones de pesos, incluidos el equipamiento y mobiliario.

A la inauguración también acudieron la Directora Ejecutiva de Administración, Ana Laura Martínez de Lara, y titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora.