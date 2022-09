Rubén Ibarra presenta su informe como rector de la UAZ

Zacatecas, Zac.- Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presentó este lunes su primer informe de resultados, a un año de gestión al frente de nuestra máxima casa de estudios, ante los integrantes de la presidencia colegiada del Honorable Consejo Universitario, así como directores de escuelas, coordinadores de área y decenas de representantes del sector público y privado de la entidad, y el país.

Ante unos 500 testigos presenciales, reunidos en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, así como miles de universitarios y personas de la sociedad civil que presenciaron el primer informe rectoral por la transmisión en vivo –difundida a través de las redes sociales de la UAZ-, Ibarra Reyes informó sobre importantes logros en materia de pago a adeudos históricos de la institución; así como ahorros económicos y el cumplimiento cabal en el pago de prestaciones, a personal docente y administrativo.

De la deuda histórica de la universidad por más de 2 mil 800 millones de pesos, dio a conocer Ibarra Reyes, “hemos logrado pagar 1 mil 56 millones 969 mil 250 pesos”, a la vez que reiteró que, como rector, “no dejaremos de lado la búsqueda por sanear y dar estabilidad financiera a la UAZ”. Esto es importante, para garantizar la función sustantiva de la universidad: la educación.

“Tenemos en las manos un legado histórico del que actualmente dependen la vida, sueños, metas y el futuro de más de 42 mil estudiantes, quienes junto con sus familias creen en la Universidad Autónoma de Zacatecas; a lado de los docentes y trabajadores que cada día manifiestan su compromiso para crear una mejor sociedad”.

Entre los invitados especiales asistentes al primer informe del rector Rubén Ibarra Reyes, acudieron –en representación del gobernador David Monreal Ávila-, Maribel Villalpando Haro, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas; Ricardo Olivares Sánchez, titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, y en representación del gobierno federal, Óscar Ortega Cortés, director de Subsidio a Universidades de la Secretaría de Educación Pública.

También estuvieron presentes en el primer informe todos los integrantes de la Presidencia Colegiada del H. Consejo Universitario, encabezados por Ángel Román Gutiérrez, Secretario General de la UAZ. Asimismo, asistieron los ex rectores Virgilio Rivera Delgadillo y Francisco Javier Domínguez Garay; María del Carmen Saucedo Ríos, así como José Juan Martínez Pardo, secretarios generales del STUAZ y SPAUAZ, respectivamente; y Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas.

En el desglose del primer año de trabajo al frente de la universidad, el rector describió de forma concisa las principales acciones emprendidas durante un año, en las 33 unidades académicas que ofertan 120 diferentes programas, a miles de estudiantes de la UAZ, de todas las áreas.

Rubén Ibarra Reyes felicitó particularmente a mujeres y hombres, docentes-investigadores, que ingresaron, renovaron o ascendieron de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, con un logro estadístico histórico para la UAZ, que pasó de tener 292 integrantes, a 367 miembros del SNI. Particularmente el rector reconoció entre todos ellos, dijo “con beneplácito el nombramiento del doctor Raúl Delgado Wise, como investigador emérito”.

También fueron objeto de felicitación por parte del rector los 659 profesores que fueron reconocidos por PRODEP, y resaltó que ésta cantidad “representa casi 12 por ciento de incremento en lo que va de la presente administración; así como a los 122 cuerpos académicos y a los programas que renovaron e ingresaron al Sistema Nacional de Posgrados del CONACyT”.

Gestión de más recursos y cumplimiento

De compromisos con sindicatos de la UAZ

En su primer informe anual de labores, Ibarra Reyes confirmó que, para él, uno de los preceptos infranqueables como ciudadano y rector, es la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas.

Por ello dijo, la universidad ha participado y logrado bajar a través del concurso de fondos y licitaciones, haberes correspondientes a Recursos Extraordinarios, FOMIX, FAM 2021 y 2022, así como el SENER, por un total de 162 millones 128 mil 139.82 pesos, “que se ven reflejados en la mejora y creación de infraestructura universitaria”.

Además, dijo, por decisión del H. Consejo Universitario, se creó el Comité de Adquisiciones Arrendamiento, Servicios y Obra, “que en su corto periodo de existencia ya logró economizar del gasto, 16 millones 989 mil 429 pesos”.

“A lo anterior, se suman acciones que rompen con el ciclo de incumplimientos de administraciones anteriores, como lo son los pagos a la seguridad social por 96 millones 242 mil pesos, la liquidación total del préstamo con la Fundación SPAUAZ por 277 millones 185 mil pesos, y los intereses del mismo por 21 millones 587 mil 48 pesos”.

Adicionalmente, informó el rector, se han pagado más de 400 millones de pesos a los adeudos históricos del impuesto sobre la renta y sobre nómina, “sin dejar de lado que hasta hoy hemos cumplido con los compromisos contractuales, con el SPAUAZ y el STUAZ. No se ha dejado de pagar ninguna quincena, ni prestación ¡El sustento de los docentes y trabajadores es inaplazable!”

Antes de concluir su informe de labores, en tono sereno pero firme, Ibarra Reyes lanzó una aclaración enfática a los integrantes de los sindicatos universitarios:

“Aprovecho para dejar de manifiesto, tal como lo he hice desde el primer día de mi rectorado: mi total y absoluto respeto a ambos gremios, reiterando aquí ante la comunidad universitaria, que la administración rectoral que me honro en encabezar no es ni será un obstáculo en los procesos normativos, y ni en los referentes a la vida sindical, tanto del SPAUAZ como del STUAZ”.

Pero –a propósito de la toma de inmuebles universitarios, este lunes 12 de septiembre, por parte de un grupo de académicos, que impidió tomar clases presenciales a decenas de miles de estudiantes-, el rector aclaró que “refrendo que mi forma de ver y hacer política es diferente, mi administración es y ha sido de puertas abiertas al diálogo, a la deliberación y a la crítica constructiva; por ello nunca estaré de acuerdo con las prácticas supresoras e impositivas, de grupos que anteponen sus propios intereses, ajenos al beneficio de la colectividad universitaria”.