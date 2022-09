Gobernar en tiempos turbulentos no es para cualquiera: Chávez

Zacatecas, Zac.- Con el acompañamiento de miles de guadalupenses que abarrotaron el Jardín Juárez, el Presidente Municipal, Julio César Chávez Padilla, rindió su Primer Informe de Gobierno al pueblo de Guadalupe.

Acompañado del Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el alcalde arribó al recinto entre gritos, porras y abrazos de los más de 7 mil 500 guadalupenses que desde antes de las 5 de la tarde empezaron a llenar el lugar.

Luego de rendir Honores a la Bandera y al igual que hace tres años en este mismo escenario, Lya, Maya y Javier, dieron la bienvenida a las familias, a quienes dirigieron un mensaje evocando aquel primer informe de Julio César Chávez Padilla el 15 de septiembre de 2018 en el que reafirmaron el compromiso irrestricto de hacer historia, y ahora, de convertir a Guadalupe en una ciudad de bien y de progreso.

En su mensaje, el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, señaló que el de Julio César Chávez Padilla es un buen informe de gobierno, “me consta porque se batalló mucho, no se debe de olvidar para no regresar a la frivolidad y a la impunidad y mucho menos a la corrupción”, puntualizó.

Aseguró que las acciones que ha tomado Chávez Padilla para mantener al municipio con finanzas sanas, como la austeridad y la eficiencia en el gasto, lo van a llevar a buen puerto, “estoy muy complacido porque tengo la confianza para seguir apoyando a este municipio, con la tranquilidad de que el dinero que mandemos será bien gastado”.

Además, puntualizó que el pensamiento progresista que lleve a la aspiración de una mejor sociedad y permita la reconstrucción del tejido social, habrá de colocar a Guadalupe en el concierto nacional, “que el crecimiento y desarrollo de Guadalupe sea el crecimiento y desarrollo de Zacatecas, porque la grandeza de Guadalupe es la misma que de Zacatecas”.

Antes de concluir con su mensaje, el Gobernador del Estado, David Monreal, reconoció el trabajo no sólo del alcalde, sino del Ayuntamiento que lo acompaña, “Julio César ha sido un hombre confiable, un hombre profesional y un buen político para Guadalupe y Zacatecas (…) en la opinión del gobernador, el presidente le está cumpliendo al pueblo de Guadalupe”.

Por su parte, fiel a su estilo, Julio César Chávez se dirigió al pueblo de Guadalupe con sencillez y humildad, caminando entre la gente, saludando a quienes veía a su paso y explicando cada reto superado en beneficio de las familias guadalupenses.

En su mensaje, Julio César Chávez Padilla también agradeció el apoyo y respaldo que el pueblo de Guadalupe ha recibido siempre del Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, incluso desde antes de que ocupara este cargo público, y cuando se desempeñaba como Coordinador Nacional de Ganadería.

“Gobernar en tiempos turbulentos no es para cualquiera, y únicamente hay dos formas de afrontarlos: con valentía, determinación, innovación, colaboración, honestidad y capacidad de resiliencia ante las circunstancias cambiantes; o con mediocridad, miedo, sin tomar decisiones para evitar críticas, buscando el beneficio de un grupo de poder y sin vergüenza, como se gobernó antes”, sentenció Chávez Padilla mientras recorría los pasillos, entre los cientos de guadalupenses que lo acompañaron en este ejercicio de rendición de cuentas.

Agregó que gobernar en tiempos turbulentos requiere de liderazgos genuinos, fuertes y libres, no sólo para salir del paso de la adversidad, sino para dejar legado para las futuras generaciones por haber logrado más que quieres lo antecedieron en tiempos de bonanza y poco hicieron en favor del bienestar común.

Dijo tener renovada fe en sus ideales y esperanza en realizarlos para dejar un legado positivo en las futuras generaciones, que tenga como principio y fin el amor a la humanidad, “sigo convencido de que Dios me privilegió al no nacer en el seno de una familia política, poderosa o adinerada, por el contrario, bendito Dios me trajo a este mundo bajo el resguardo de una familia formada por un padre campesino con estudios hasta tercero de primaria y una madre maestra y comerciante”.

Aseguró no pertenecer a una clase política, sino por el contrario, dijo tener la aspiración de contribuir a la formación de una nueva generación de políticos con clase humanista, humildad y respeto al servicio de la sociedad.

De este primer año de trabajo, resaltan acciones como la recuperación de los principios y valores humanos para convertir a Guadalupe en una ciudad familiarmente sostenible, siendo el primer paso la creación de la primera Dirección de Promoción y Fomento a los Valores Guadalupenses, a través de la que se emprenden programas y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través de valores como la honestidad, responsabilidad, la empatía, solidaridad y el respeto.

En este sentido fue que el municipio de Guadalupe se adhirió a la Declaración de Venecia, iniciativa orientada a la mejora de los servicios y políticas públicas aplicadas para atender las distintas problemáticas de las familias guadalupenses, en la que recientemente participó Julio César Chávez como representante de México en un encuentro global de líderes que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, con sedes como el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de Regiones, además de la firma de un convenio de participación con el Instituto de Análisis de Política Familiar.

De esta forma es que se han orientado las políticas de la administración a la creación de espacios adecuados para las familias, a la promoción de los valores fundamentales de los guadalupenses y a la recomposición del tejido social para recomponer la célula básica de la sociedad: la familia.

El municipio de Guadalupe será el primero en el estado que cuente con una planta de separación, reciclaje y reutilización de residuos sólidos, misma que se construirá con una inversión cercana a los 77 millones de pesos, que considera un relleno sanitario que cumpla con la Norma Oficial Mexicana. El proyecto se construirá en una extensión de 10 hectáreas, con la posibilidad de reciclar el 40% de materiales como plástico, vidrio, fierro y electrónicos.

A este mismo proyecto ya se sumó el Programa de Separación de Residuos, en el que participan instituciones educativas y la Secretaría de Servicios Públicos, mediante el que no sólo se hace consciencia sobre la separación de la basura, sino que se llevan a la práctica acciones específicas orientadas al cuidado del medio ambiente.

En lo que respecta a la infraestructura municipal se invirtieron más de 111.6 millones de pesos, de los que destacan 76 millones de pesos en la adquisición de emulsión y mezcla asfáltica para pavimentar o reencarpetar importantes vialidades, mejorando las vías de comunicación, y con ello la movilidad de las familias guadalupenses.

En este mismo rubro destacan los espacios deportivos, en cuya construcción o rehabilitación se invirtieron más de 3.5 millones de pesos. En tanto. En infraestructura social básica se invirtieron 7 millones 242 mil pesos en llevar a las viviendas de las familias guadalupenses, servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificaciones.

Garantizando la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso a distintos programas y servicios atendimos a 109 mil 285 mujeres; mientras que en acciones para el mejoramiento de vivienda y ecotecnología para los hogares guadalupenses se invirtieron más de 15 millones de pesos; mientras que para garantizar el derecho humano a la alimentación se entregaron cerca de 50 mil apoyos alimentarios con una inversión superior a los 11 millones de pesos, beneficiando a familias de colonias, barrios y comunidades de todo el municipio a través del Programa Bienestar Alimentario.

Por otro lado, con la inversión público-privada de 1 mil 697 millones de pesos, Guadalupe se consolida como motor económico de la entidad. En este tema destacan la construcción y puesta en marcha de Soriana Super, City Club, Fresh Market Alsuper y Plaza Distrito 925, sin dejar de lado los 562 nuevos negocios, generando más de 1 mil 725 empleos directos e indirectos.

Al informe del alcalde guadalupense, Julio César Chávez Padilla, también asistieron la Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sara Hernández de Monreal; la representante en Zacatecas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Verónica Díaz, Delegada de Programas para el Desarrollo; así como el Magistrado Presidente de Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nahle García; el Presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo del Estado, Ernesto González, así como alcaldes de la capital, Jalpa, Tabasco, Jerez, entre otros.