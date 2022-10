Si toleramos la corrupción, no habrá transformación: Humbelina López

Zacatecas, Zac.- En la administración que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila tenemos claro que, si toleramos la corrupción, no habrá transformación, acentuó Humbelina Elizabeth López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La funcionaria hizo énfasis en que la corrupción, desde cualquier ámbito, es un perjuicio contra la colectividad, que ofende el esfuerzo de las familias zacatecanas y obstruye su futuro.

Agregó que, desde la SFP, en el ejercicio de las facultades asignadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se han logrado 54 sanciones en contra de servidores públicos que cometieron faltas administrativas, mismas que ascienden a 273 años con 8 meses de inhabilitación.

De éstos, 97 por ciento fueron a exservidores públicos de primer y segundo nivel, lo que refleja un incremento anual del 992 por ciento, respecto a las inhabilitaciones que se impusieron en el quinquenio pasado, ya que la administración anterior tuvo 125 en cinco años.

Informó que se interpusieron 59 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la presunta comisión de delitos que tuvieran que ver con afectación al erario, mismas que siguen su curso bajo la aplicación irrestricta de la Ley.

En el tema, añadió que, en una relación de colaboración con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se ha logrado que se judicialicen seis conflictos, se obtengan tres órdenes de aprehensión y una vinculación a proceso, de acuerdo a los datos de la propia Fiscalía.

Asimismo, la titular de la SFP explicó que, en lo que va de esta gestión, aunadas a las 1 mil 084 carpetas de investigación que la dependencia tenía rezagadas al 12 de septiembre del 2021, se iniciaron 1 mil 510, haciendo un total de 2 mil 594, de las cuales, 649 están concluidas y actualmente 1 mil 945 se encuentran en proceso.

“Es importante mencionar que, en el caso de los informes de presuntas responsabilidades administrativas, contamos con 157, dato que refleja un 3 mil 825 por ciento de incremento, ya que la pasada administración, en 2021 sólo realizó cuatro”, dijo la Secretaria.

Humbelina Elizabeth López Loera puntualizó que, para impulsar el control del gasto y procedimientos administrativos, como medidas para inhibir actos de corrupción, se iniciaron y se ha dado seguimiento a 48 auditorías correspondientes al Poder Ejecutivo, de las que en 24 se colaboró como enlace con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México.

“Es nuestra convicción que este fenómeno pernicioso no es inherente a la condición humana y menos aún una conducta cultural del pueblo, este pueblo honorable, íntegro, trabajador y honesto, no es corrupto y, por tanto, quienes le sirven, desde la administración pública, no pueden ni deben ser corruptos”, acentuó.

De igual manera, expuso que se impusieron 13 multas económicas a contratistas y proveedores incumplidos, que llegan hasta la cantidad de 8.2 millones de pesos, con el objetivo, no sólo de recuperar el recurso que es de los zacatecanos, sino también, dejar claro que el erario no es una caja abierta de oportunidades para enriquecerse.

Se han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia 39 millones 976 mil 570 registros, lo cual refleja más del 95.1 por ciento de cumplimiento para la administración pública central y prácticamente la totalidad del 96 por ciento de cumplimiento para la administración pública central, reconocido por el IZAI.

“Reitero mi gratitud, reconocimiento y aplauso a la ciudadanía por involucrarse para defender lo suyo, lo público, pues se han validado 127 comités de contraloría social que coadyuvan en la fiscalización de recursos, al igual que adultos mayores, jóvenes y niños que participaron en las convocatorias Te lo cuento con valores, Jóvenes por la Transparencia y la Honestidad y Comités de Contraloría Social”, dijo.

Lo anterior refleja una nueva cultura de colaboración de la sociedad para identificar, investigar y castigar actos de corrupción, desde los más pequeños, hasta los que más lastiman a la sociedad.

En relación a ello, señaló, en materia de fiscalización a la obra pública, se realizaron 731 acciones en supervisión de obra, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de los procesos de ejecución.

Al interior del Ejecutivo, a través de los Órganos Internos de Control, se llevan a cabo asesorías constantes en la elaboración de programas de trabajo que se requieren para la implementación de acciones de administración de riesgos, de control interno y del comité de ética, lo que conlleva a cumplir con las metas y objetivos de las instituciones, indicó la Secretaria.

Agregó que se emitió un nuevo Código de Ética, aplicado por 48 comités, ya que el servicio público amerita que sus integrantes gocen de criterios de integridad claros, que les permitan dirigirse con plena integridad, que consoliden los objetivos del buen gobierno.

“En el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal, logramos el 100 por ciento de cumplimiento en las declaraciones de situación patrimonial, imponiéndose un hecho histórico, abarcando a todos los niveles de la administración”, destacó la Secretaria de la Función Pública.

Asimismo, hizo alusión a la campaña “¡Denúncialo ya!”, sobre el uso de vehículos oficiales, con la cual se han realizado tres operativos denominados retén y tres operativos circulares, teniendo como resultado un total de 10 denuncias.

“En Zacatecas Podemos”, enfatizó Humbelina Elizabeth López Loera, al reiterar que las puertas de la Secretaría a su cargo están abiertas para todos y sobre todo para los legisladores, “para que juntos construyamos una política de estado en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas; sólo juntos lograremos erradicar este mal de nuestra sociedad”.