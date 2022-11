Reconocen talento artístico de estudiantes de Enrique Estrada

Enrique Estrada, Zac.- La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, reconoció el talento de alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes de este municipio, quienes presentaron una muestra artística musical en la Escuela Secundaria Salvador Varela Reséndiz

Las y los adolescentes son atendidos por personal docente de la USAER 98Z Annie Sullivan, quienes fomentan en ellas y ellos el desarrollo de habilidades a través del arte, ya sea música, canto, baile, artes plásticas, y otras, con el objetivo de guiarlos y encaminarlos, para que, si así lo deciden, tengan la posibilidad de dedicarse a actividades artísticas en el futuro.

Acompañados por el Ensamble de Trompetas de la UAZ, presentaron un cartel artístico que incluyó melodías de autores reconocidos, interpretados por Candy Torres, María Guadalupe Carrillo, Brayan, Emmanuel, Emiliano, Aarón, Eduardo, pero también creaciones propias, como la de Brayan Alexis Caldera Carlos, joven compositor de este municipio.

Se llevó a cabo además una exposición de dibujo, pintura y escultura en plastilina, trabajos que fueron realizados por los propios alumnos de la Secundaria Salvador Varela Reséndiz y de la Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero.

Luego de felicitar a las y los jóvenes participantes en este festival, Sara Hernández de Monreal les dijo que tienen un talento natural, un talento vivo que debemos pulir y que queremos sea inspiración para quienes aún no les ha llegado esa conciencia y aseguró que hay mucho talento y eso me consta, he caminado los 58 municipios y estoy viendo que somos más los que sí podemos generar un cambio en nuestro entorno.

Mencionó que ver a estos jóvenes es inspirador porque podemos comprobar que juntos sí podemos hacer mejor las cosas, porque podemos combatir lo malo con lo bueno y aportar nuestro granito de arena a la transformación de Zacatecas, porque lo mejor de nosotros lo tenemos en casa, porque podemos reinventarnos y hacer grandes cosas”.

La titular del SEDIF consideró que no estamos en los mejores momentos, pero sí en los más oportunos, en los que sí podemos generar un movimiento positivo familiar, en donde las familias puedan aportar lo mejor de ellas mismas”; y agradeció esa conciencia y compromiso social con los jóvenes y maestros que intervienen en estos proyectos”.

Sara Hernández de Monreal expresó su compromiso de aportar y apoyar para que florezca el talento de las y los jóvenes zacatecanos, “por trabajo no voy a parar y finalizó al señalar que en la nueva gobernanza se busca generar una sociedad incluyente, inclusiva, con conciencia y en la que todos juntos podemos hacer mucho más.

El Presidente Municipal de Enrique Estrada, Rogelio Campa Arteaga, manifestó su apoyo a las y los jóvenes para que continúen el camino del estudio y la preparación, porque solo así podrán salir adelante, y subrayó que por parte de la administración municipal, tendrán el impulso y acompañamiento que necesitan para seguir preparándose.

Estuvieron presentes, además, Marisela Arteaga Domínguez, presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF, Enrique Estrada; Olivia Lourdes López Dueñas, supervisora escolar; J. Refugio Almeida Muñetón, director de la Secundaria Salvador Varela Reséndiz; Norma Alejandra García Ramírez, directora de USAER; Verónica Dávila, representante de la Universidad Autónoma de Zacatecas; entre otras autoridades.