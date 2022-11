México sufre 17 mil ciberataques diariamente

Zacatecas, Zac.- ¿Estamos preparados para vivir en el mundo digital? Quizá no, ya que los usuarios de Internet no entienden que toda información que se guarda en un dispositivo puede ser vista o adquirida por cualquiera. La privacidad no existe, toda la información que tenemos en un dispositivo es “pública” si nos conectamos al Internet.

Esto lo señaló el Jefe de Telecomunicaciones e Infraestructura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Ing. Humberto Gutiérrez Zamorano, en la conferencia “Los peligros del Internet”, impartida a estudiantes de esta institución.

La conferencia buscó informar a los alumnos de cómo los hackers y cibercriminales pueden acceder fácilmente a un dispositivo electrónico y conseguir nuestra información, escuchar conversaciones, obtener fotografías y mucha más información que se tiene en los dispositivos.

Así mismo, compartió consejos sobre cómo protegerse de los ciberataques, uno de los delitos más comunes en nuestro país ante la falta de cuidado de los usuarios de Internet.

“El lado oculto del internet”

El experto explicó que apenas y conocemos cómo funciona este servicio. Las grandes empresas de tecnología son las que toman, “refinan” o consiguen mucha información de los usuarios que puede ser usada desde propósitos comerciales hasta situaciones ilícitas.

“La almacenan y la ponen a su servicio. Existen niveles de profundidad en el internet y mientras más profundo, más peligros. Esto gracias a que existe un mercado negro de todo bien, producto o personas”, afirmó en su ponencia.

Datos importantes

En México más de 17 mil ciberataques suceden diariamente, de esos los más comunes son:

El Secuestro de dispositivos o Ransomware (secuestro de dispositivos, donde bloquean el aparato y piden un rescate por éste), es uno que se ha vuelto cotidiano.

Secuestro de información, lo que lleva a extorsión.

Robo de identidad, también acaba en extorsión.

Este aumento de delitos se debe a la alta demanda y uso del Internet para hacer de nuestras vidas más cómodas, como un medio para comunicarnos, entretenernos y adquirir bienes y servicios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2021 existían en México

Más de 88.6 millones de usuarios de Internet.

Un 75.6 por ciento de la población usa este servicio.

La edad de la población que más usa Internet está entre los 6 a los 24 años.

Quienes menos lo usan son los que cuentan con 55 años en adelante.

Por otro lado, el smartphone es el dispositivo más usado para acceso y uso del internet; van a la baja las computadoras y consolas de videojuegos.

El internet se usa para:

En primer lugar, para comunicarse, le sigue la búsqueda de información y en tercer lugar para acceder a información.

Su menor uso, en ventas por internet (en México aún existe mucha desconfianza de los usurarios con poder adquisitivo).

Las personas navegan en internet de 3 y 6 horas diariamente.

Por último, el experto recomendó lo siguiente para proteger nuestros dispositivos:

Usar la navegación segura. Si en el inicio del link de cualquier página se encuentra con http/, es segura.

No aceptar cookies y abstenerse de navegar en esos sitios.

Use contraseñas seguras, que sean difíciles y largas.

Renueve periódicamente la seguridad de sus dispositivos.

Instale todos los filtros de seguridad que le sean posibles.

No visite sitios de internet sospechosos.

Cuide los datos que sube a sus redes sociales.